7-Seater Premium Cars In India: महिंद्रा ने गुरुवार, 27 नवंबर को 7-सीटर सेगमेंट में एक नई कार लॉन्च की है. इस सेगमेंट में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस मोस्ट पॉपुलर कार के तौर पर सामने है. टोयोटा की ये कार नए हाईब्रिड पावरट्रेन और नए कंफर्ट फीचर्स के साथ मार्केट में है. अब महिंद्रा ने 7-सीटर सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिससे अब दोनों कार कंपनी के बीच 7-सीटर कारों की सेलिंग को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि दोनों 3-रो गाड़ियों में कौन सी कार बेहतर है.

महिंद्रा या टोयोटा, किसकी कार बड़ी है?

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की लंबाई 4755 mm है. वहीं महिंद्रा XEV 9S की लंबाई 4737 mm है. हाईक्रॉस में 2850 mm का व्हीलबेस मिलता है, जबकि XEV 9S में 2762 mm का व्हीलबेस दिया गया है. लेकिन देखा जाए तो XEV 9S का ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm ज्यादा है.

किस गाड़ी को चलाने में होगी बचत?

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 23-24 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. वहीं XEV 9S सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की रियल रेंज दे सकती है. महिंद्रा का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक कार को एक किलोमीटर चलाने का खर्च 1.5 रुपये होगा, जो कि पेट्रोल कार की तुलना में काफी कम है.

हाईक्रॉस या XEV 9S, किस कार में ज्यादा फीचर्स?

हाईक्रॉस अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा फीचर्स के साथ मार्केट में है. इस 7-सीटर कार में कैप्टन सीट्स, ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा का फीचर शामिल है.

XEV 9S में भी ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा लगाया गया है. इसके साथ ही महिंद्रा ने इस कार में पावर्ड सीट्स, रियर सीट वेंटिलेशन, 5G एप्स और डिजिटल की जैसे और भी फीचर्स दिए हैं.

value for money कार कौन सी है?

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 18.8 लाख रुपये से शुरू होकर 30.8 लाख रुपये तक जाती है. वहीं महिंद्रा XEV 9S की कीमत 19.9 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये के बीच है. देखा जाए तो XEV 9S की कीमत हाईक्रॉस की तुलना में कम है और फीचर्स भी ज्यादा हैं.

यह भी पढ़ें

Tata Sierra Vs Hyundai Creta: कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर, मिनटों में समझें अंतर