Tata Sierra Vs Hyundai Creta: कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर, मिनटों में समझें अंतर

Tata Sierra Vs Hyundai Creta: कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर, मिनटों में समझें अंतर

Tata Sierra vs Hyundai Creta: नई Tata Sierra 2025 भारत में लॉन्च हो गई है और इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta से है. आइए जानें कीमत, इंजन, फीचर्स, इंटीरियर और साइज में कौन बेहतर है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 04:04 PM (IST)
टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra 2025 को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसे एक नए मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम केबिन और तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इसका सीधा मुकाबला देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Hyundai Creta से है, जो कई सालों से कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की लीडर बनी हुई है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर Sierra और Creta में से कौन सी SUV ज्यादा बेहतर साबित होगी. आइए कीमत, फीचर्स, इंजन, डिजाइन और साइज के आधार पर दोनों SUVs की तुलना करते हैं.

कौन सी SUV ज्यादा किफायती?

  • Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रखी गई है, जबकि Hyundai Creta की कीमत 10.72 लाख से शुरू होती है. कीमत के हिसाब से Sierra, Creta से करीब 76,000 महंगी है, लेकिन इसके साथ आने वाले नए फीचर्स और बड़े साइज की वजह से ये कीमत वाजिब लग सकती है.

किसका केबिन ज्यादा बड़ा?

  • साइज की बात करें तो Tata Sierra, Hyundai Creta से काफी बड़ी SUV है. Sierra की ऊंचाई 1715 mm है, जबकि Creta 1635 mm है. Sierra का व्हीलबेस 2730 mm है, जो Creta के 2610 mm से काफी ज्यादा है. इसके अलावा Sierra में 622 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है, जबकि Creta में 433 लीटर का स्पेस दिया गया है. इसी तरह 19-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ Sierra का लुक और रोड प्रेजेन्स दोनों ही ज्यादा दमदार दिखते हैं. अगर किसी को बड़ा केबिन और ज्यादा स्पेस चाहिए, तो Sierra इस तुलना में आगे है.

कौन ज्यादा पावरफुल?

  • Tata Sierra में तीन इंजन ऑप्शन्स-1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर Turbo TGDi पेट्रोल और 1.5-लीटर Cryojet डीजल मिलते हैं. ये मैनुअल और DCT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है.
    Hyundai Creta में 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे CVT, 6AT और DCT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इंजन विकल्पों के मामले में दोनों SUVs बराबर हैं, लेकिन Sierra का नया TGDi इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से ज्यादा पावरफुल फील होता है.

किसका लुक ज्यादा प्रीमियम?

  • Sierra अपने नए Alpine window डिजाइन, फुल-LED लाइटिंग, EV-इंस्पायर्ड DRLs और बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स की वजह से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम दिखती है. वहीं Creta अपने Bold पैरामीट्रिक ग्रिल, क्वाड-बीम LED हेडलैंप और कनेक्टेड LED टेललैंप की वजह से स्पोर्टी अपील देती है. डिजाइन पसंद के अनुसार फैसला बदल सकता है, लेकिन Sierra ज्यादा यूनिक और मॉडर्न दिखाई देती है.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Sierra का केबिन काफी प्रीमियम है और इसमें Theatre Pro ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, JBL का 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और सॉफ्ट-टच मटेरियल दिए गए हैं. Creta में डुअल-टोन डैशबोर्ड, 10.25-इंच का डुअल-स्क्रीन सेटअप और बेहद आरामदायक सीटिंग मिलती है. फीचर्स में Sierra ज्यादा टेक-लोडेड है, लेकिन Creta फिट-फिनिश, आराम और यूजर-फ्रेंडली इंटीरियर में आगे है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों SUVs में Level-2 ADAS, ESP, TPMS, 360° कैमरा और EPB जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं. Creta में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि Sierra में मल्टीपल एयरबैग्स के साथ बेहतर बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है.
  •  
  • बता दें कि अगर आप एक पूरी तरह प्रीमियम डिजाइन, बड़ी SUV का फील, आधुनिक टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्पेस चाहते हैं, तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस, किफायती कीमत, आरामदायक ड्राइव और बेहतर रीसैल वैल्यू है, तो Hyundai Creta एक ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होगी.

Published at : 26 Nov 2025 04:04 PM (IST)
