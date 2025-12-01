Mahindra की नई इलेक्ट्रिक कार में वीडियो कॉलिंग का फीचर, जानें XEV 9S के सभी वेरिएंट्स की कीमत

Mahindra XEV 9S Price And Features: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9S पिछले महीने 7 नवंबर, 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च की गई. ये एक 7-सीटर एसयूवी है, जो कि INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. महिंद्रा XEV 9S को 19.95 लाख रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है. महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार के लिए 14 जनवरी, 2026 के बुकिंग शुरू हो जाएगी. वहीं ऑटोमेकर्स 23 जनवरी, 2026 से इस गाड़ी को डिलीवर करना भी शुरू कर देंगे.

महिंद्रा के सभी वेरिएंट्स की कीमत

महिंद्रा XEV 9S के Pack One Above वेरिएंट में 59 kWh का बैटरी पैक लगा है. XEV 9S का ये बेस मॉडल है. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइस 19.95 लाख रुपये है.

XEV 9S के Pack One Above वेरिएंट में 79 kWh के बैटरी पैक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 21.95 लाख रुपये है.

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार के Pack Two Above के 70 kWh के बैटरी पैक की एक्स-शोरूम प्राइस 24.45 लाख रुपये है. इसी वेरिएंट में 79 kWh के बैटरी के साथ एक्स-शोरूम कीमत 24.45 लाख रुपये हो जाती है.

XEV 9S के Pack Three वेरिएंट में 79 kWh का बैटरी पैक लगा है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 27.35 लाख रुपये है.

XEV 9S के Pack Three Above वेरिएंट में भी 79 kWh का बैटरी पैक लगा है. ये इस ईवी का टॉप मॉडल है, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस 29.45 लाख रुपये है.

महिंद्रा XEV 9S के टॉप फीचर्स

महिंद्रा XEV 9S के टॉप मॉडल में नाइट टेल कारपेट लैम्प्स लगी हैं. इस इलेक्ट्रिक कार में ऑटोपार्क असिस्ट, वीडियो कॉलिंग, ड्राइव वीडियो रिकॉर्डिंग, सिक्योयर 360-डिग्री और लाइव व्यू और रिकॉर्डिंग का फीचर भी है. महिंद्रा की इस 7-सीटर ईवी में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स दिए गए हैं. कार में इमरजेंसी स्टीयरिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और फ्रंट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का फीचर भी दिया गया है.

