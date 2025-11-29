Tata Harrier Down Payment: टाटा हैरियर एक 5-सीटर SUV है. टाटा की इस कार के 22 वेरिएंट मार्केट में शामिल है. टाटा हैरियर की कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होकर 25.25 लाख रुपये तक जाती है. टाटा की इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस कार को लोन पर भी खरीदा जा सकता है. टाटा हैरियर को लोन पर लेने के लिए शुरुआत में डाउन पेमेंट जमा करनी होगी. इसके बाद हर महीने एक तय अमाउंट की EMI बनवा सकते हैं.

टाटा हैरियर के लिए भरनी होगी कितनी EMI?

टाटा हैरियर के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत 13,99,990 रुपये है. इस कार को खरीदने के लिए 12.60 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. ये लोन एक्स-शोरूम प्राइस पर मिलने वाला लोन है. गाड़ी की खरीद पर टैक्स भी भरना होता है.

टाटा हैरियर खरीदने के लिए अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने करीब 31,400 रुपये की EMI भरनी होगी.

EMI की अमाउंट कराने के लिए पांच साल का लोन लिया जा सकता है. पांच साल के लोन पर 9 फीसदी ब्याज लगने से हर महीने करीब 26,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

हैरियर खरदीने के लिए अगर आप छह साल का लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 22,700 रुपये की EMI भरनी होगी.

टाटा की ये एसयूवी खरदीने के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको हर महीने करीब 20,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

टाटा हैरियर को कार लोन पर खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग कार लोन पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

