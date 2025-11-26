Mahindra XEV 9S Launch Date: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9S कल गुरुवार, 27 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है. भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने के साथ ही ऑटोमेकर्स भी ईवी के नए मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं. महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार के बाद टाटा मोटर्स भी सिएरा ईवी लॉन्च करेगी. सिएरा के ICE वेरिएंट्स 25 नवंबर को लॉन्च कर दिए गए हैं. वहीं अभी इस एसयूवी के इलेक्ट्रिक मॉडल का इंतजार है.

क्या होगी महिंद्रा XEV 9S की कीमत?

महिंद्रा XEV 9S एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी. महिंद्रा की इस नई ईवी की कीमत 21 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की प्राइस-रेंज में हो सकती है. महिंद्रा की ये 7-सीटर कार फ्रंट में बोल्ड लुक के साथ आ सकती है, जिसमें LED DRLs, लाइट बार और स्पिलिट हेडलैम्प्स लगी होंगी. महिंद्रा की इस ईवी में एक बड़ा इलेक्ट्रिक सनरूफ लगा मिलेगा. महिंद्रा ने गाड़ी के टीजर में कार में मिलने वाले सनरूफ की झलक दिखाई है. महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार में एक शार्कफिन एंटीना, रियर वाइपर, एलईडी टेल लाइट्स और बैजिंग भी की गई है.

महिंद्रा की नई ईवी की रेंज

महिंद्रा XEV 9S को बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मार्केट में आ सकती है. इस गाड़ी में 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं. महिंद्रा की ये नई ईवी सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. महिंद्रा XEV 9e भी इसी इलेक्ट्रिक रेंज के साथ आ सकती है.

महिंद्रा XEV 9S में पैसेंजर्स की सेफ्टी पर भी खासा ध्यान दिया जा सकता है. इस 7-सीटर कार में 7 एयरबैग्स लगे मिल सकते हैं. महिंद्रा XEV 9e में सात एयरबैग्स लगे हैं. इस नई इलेक्ट्रिक कार में EBD के साथ ABS भी लगा मिल सकता है. इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS सिस्टम और ISOFIX का फीचर भी मिल सकता है.

