सिर्फ 9.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई Mahindra Thar Facelift, जानिए पहले से कितनी बदली?

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में Mahindra Thar ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर है. इसके सेकेंड जनरेशन मॉडल को 5 साल पहले लॉन्च किया गया था. अब इसी कड़ी में Mahindra ने थार के नए फेसलिफ्ट मॉडल को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. नई थार अब दो नए रंगों बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड में दिखाई देगी. इसके अलावा पुराने कलर ऑप्शन जैसे गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, डीप फॉरेस्ट और एवरेस्ट व्हाइट कलर भी आपको मिलेंगे.

Mahindra Thar 3-डोर में अब नया ग्रिल दिया गया है जिसमें बॉडी-कलर डिटेलिंग है और साथ ही Roxx से लिया गया नया ग्रे शेड भी शामिल किया गया है. बाकी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. इसका स्टाइलिंग अब भी रफ-टफ, क्लासिक और दमदार है – जो कि 3-डोर में और भी आकर्षक दिखती है. दिखने में यह रॉक्स से भी बेहतर लगती है.

Mahindra Thar Facelift में क्या बदला?

बाहर से थार फेसलिफ्ट लगभग पहले जैसी दिखती है, बस कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. अब नया डुअल-टोन बंपर और बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जो पहले ब्लैक रंग की थी. गाड़ी की साइड प्रोफाइल वही पुरानी थार जैसी ही है. पीछे अब रियर वाइपर विद वॉशर और रियर कैमरा दिया गया है, जो पहले थार Roxx में भी था.

Mahindra Thar Facelift के केबिन में कई अपग्रेड्स हैं, जिसमें नया टच स्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील शामिल है. इसके अलावा सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं सॉफ्ट-टॉप को हटा दिया गया है.

क्या है Mahindra Thar की कीमत?

महिंद्रा थार के वैरिएंट लाइनअप का नाम AX ऑप्शनल और LX से बदलकर AXT और LXT रख दिया है. इस कार की कीमत बेस मॉडल (1.5-लीटर डीजल RWD MT) से 9.99 लाख रुपये में शुरू होती है, जो टॉप मॉडल (2.2-लीटर डीजल 4x4 AT) में 16.99 लाख रुपये तक जाती है.

पुराने मॉडल की शुरुआती कीमत 10.32 लाख थी, यानी नई थार का बेस मॉडल 32,000 रुपये सस्ता है, लेकिन टॉप मॉडल थार LXT 4WD AT की कीमत 16.99 लाख है, जो पुराने मॉडल के 16.61 लाख से 38,000 रुपए ज्यादा है.

