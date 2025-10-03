हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 9.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई Mahindra Thar Facelift, जानिए पहले से कितनी बदली?

सिर्फ 9.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई Mahindra Thar Facelift, जानिए पहले से कितनी बदली?

Mahindra Thar Facelift: महिंद्रा थार के वैरिएंट लाइनअप का नाम AX ऑप्शनल और LX से बदलकर AXT और LXT रख दिया है. इस कार की कीमत बेस मॉडल के लिए 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 03 Oct 2025 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में Mahindra Thar ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर है. इसके सेकेंड जनरेशन मॉडल को 5 साल पहले लॉन्च किया गया था. अब इसी कड़ी में Mahindra ने थार के नए फेसलिफ्ट मॉडल को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. नई थार अब दो नए रंगों बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड में दिखाई देगी. इसके अलावा पुराने कलर ऑप्शन जैसे गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, डीप फॉरेस्ट और एवरेस्ट व्हाइट कलर भी आपको मिलेंगे.

Mahindra Thar 3-डोर में अब नया ग्रिल दिया गया है जिसमें बॉडी-कलर डिटेलिंग है और साथ ही Roxx से लिया गया नया ग्रे शेड भी शामिल किया गया है. बाकी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. इसका स्टाइलिंग अब भी रफ-टफ, क्लासिक और दमदार है जो कि 3-डोर में और भी आकर्षक दिखती है. दिखने में यह रॉक्स से भी बेहतर लगती है.

Mahindra Thar Facelift में क्या बदला?

बाहर से थार फेसलिफ्ट लगभग पहले जैसी दिखती है, बस कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. अब नया डुअल-टोन बंपर और बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जो पहले ब्लैक रंग की थी. गाड़ी की साइड प्रोफाइल वही पुरानी थार जैसी ही है. पीछे अब रियर वाइपर विद वॉशर और रियर कैमरा दिया गया है, जो पहले थार Roxx में भी था.

Mahindra Thar Facelift के केबिन में कई अपग्रेड्स हैं, जिसमें नया टच स्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील शामिल है. इसके अलावा सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं सॉफ्ट-टॉप को हटा दिया गया है.

क्या है Mahindra Thar की कीमत?

महिंद्रा थार के वैरिएंट लाइनअप का नाम AX ऑप्शनल और LX से बदलकर AXT और LXT रख दिया है. इस कार की कीमत बेस मॉडल (1.5-लीटर डीजल RWD MT) से 9.99 लाख रुपये में शुरू होती है, जो टॉप मॉडल (2.2-लीटर डीजल 4x4 AT) में 16.99 लाख रुपये तक जाती है. 

पुराने मॉडल की शुरुआती कीमत 10.32 लाख थी, यानी नई थार का बेस मॉडल 32,000 रुपये सस्ता है, लेकिन टॉप मॉडल थार LXT 4WD AT की कीमत 16.99 लाख है, जो पुराने मॉडल के 16.61 लाख से 38,000 रुपए ज्यादा है.

यह भी पढ़ें:-

कितना माइलेज देगी Maruti Fronx Hybrid? जानिए गाड़ी कब होने जा रही लॉन्च 

 

Published at : 03 Oct 2025 05:23 PM (IST)
Tags :
Mahindra Thar Mahindra Thar Price Mahindra Thar Facelift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'I Love Muhammed' लिखी तस्वीर स्वीकार करने से ओवैसी ने किया इनकार, नाराज होकर बोले- इस पर हाथ रखो....
'I Love Muhammed' लिखी तस्वीर स्वीकार करने से ओवैसी ने किया इनकार, नाराज होकर बोले- इस पर हाथ रखो....
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
क्रिकेट
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
Advertisement

वीडियोज

Leapmotor to bring XEV9e rival, C10 to India? | Auto Live
PoK Protests: पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन पर भारत का बड़ा बयान, 'Pakistan मानवाधिकार उल्लंघन...'!
Online Safety: Akshay Kumar की बेटी से Online Game में मांगी Nude Picture
Bareilly Violence: पुलिस हत्या की साजिश, FIR में खुलासा!
Effigy Collapse: Jalandhar में रावण का पुतला गिरा, मची भगदड़, स्कूटी सवार घायल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'I Love Muhammed' लिखी तस्वीर स्वीकार करने से ओवैसी ने किया इनकार, नाराज होकर बोले- इस पर हाथ रखो....
'I Love Muhammed' लिखी तस्वीर स्वीकार करने से ओवैसी ने किया इनकार, नाराज होकर बोले- इस पर हाथ रखो....
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
क्रिकेट
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा, मुरादाबाद, प्रयागराज में भी अलर्ट
बरेली में जुमे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा, मुरादाबाद, प्रयागराज में भी अलर्ट
यूटिलिटी
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
लाइफस्टाइल
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget