Mahindra Scorpio से लेकर Victoris तक, ये रही दिसंबर 2025 की बेस्ट-सेलिंग SUVs, देखें लिस्ट

भारत में SUV सेगमेंट की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और दिसंबर 2025 में भी इसका साफ असर देखने को मिला. पिछले महीने मिडसाइज SUV सेगमेंट में कई मॉडल्स ने शानदार बिक्री दर्ज की. ग्राहक अब ज्यादा स्पेस, दमदार इंजन और बेहतर सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि Mahindra, Hyundai और Maruti Suzuki जैसी कंपनियों की SUVs को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

Mahindra Scorpio रही नंबर-1

दिसंबर 2025 में Mahindra Scorpio और Scorpio-N इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रहीं. पिछले महीने इन्हें कुल 15,885 नए ग्राहक मिले. अगर पिछले साल दिसंबर 2024 से तुलना करें, तो इसमें करीब 30 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है. दूसरे नंबर पर Hyundai Creta रही, जिसकी 13,154 यूनिट बिकीं. इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की हल्की बढ़त दर्ज हुई. तीसरे स्थान पर Maruti Suzuki Grand Vitara रही, जिसे दिसंबर 2025 में 8,597 ग्राहकों ने खरीदा. यह SUV अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण खास तौर पर लोगों को आकर्षित कर रही है.

Hyryder और Victoris की एंट्री

Toyota Hyryder बिक्री के मामले में चौथे नंबर पर रही. दिसंबर 2025 में इसकी 7,022 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 47 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई Maruti Suzuki Victoris ने भी शानदार शुरुआत की. देश की सबसे सस्ती हाइब्रिड कार कही जा रही Victoris को पहले ही महीने 6,210 ग्राहकों ने खरीद लिया और यह सीधे टॉप-5 SUVs की लिस्ट में शामिल हो गई.

बाकी SUVs का प्रदर्शन

टॉप-5 के अलावा Kia Seltos की 4,369 यूनिट, Tata Harrier की 2,378 यूनिट, Honda Elevate की 2,289 यूनिट, Volkswagen Taigun की 1,778 यूनिट और Tata Safari की 1,446 यूनिट बिकीं. इससे साफ है कि SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार और भी कड़ा होता जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Honda और Maruti की कारों पर भारी डिस्काउंट, Amaze से लेकर Invicto पर होगी लाखों की बचत