हिंदी न्यूज़ऑटोHonda और Maruti की कारों पर भारी डिस्काउंट, Amaze से लेकर Invicto पर होगी लाखों की बचत

Honda और Maruti की कारों पर भारी डिस्काउंट, Amaze से लेकर Invicto पर होगी लाखों की बचत

जनवरी 2026 में Honda और Maruti की कारों पर रिकॉर्ड तोड़ डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं Amaze, City, Elevate से लेकर Maruti Invicto और Grand Vitara पर कितना बचत हो सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 05:44 PM (IST)
अगर आप जनवरी 2026 में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. Honda और Maruti Suzuki दोनों ही कंपनियां अपने कई पॉपुलर मॉडल्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रही हैं. इन ऑफर्स की वजह से ग्राहक लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं. Honda अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अपने सीमित मॉडल लाइन-अप पर खास ऑफर्स दे रही है, जबकि Maruti अपने Nexa शोरूम की कारों पर बड़े फायदे दे रही है.

Honda की कारों पर मिल रहा है बड़ा फायदा

  • Honda Cars India इस महीने अपनी लगभग सभी कारों पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही है. Honda City पर कुल मिलाकर करीब 1.37 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है, जिससे यह अपने सेगमेंट की दूसरी कारों के मुकाबले एक मजबूत विकल्प बन जाती है. Honda City Hybrid पर सीधे कैश डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर अच्छी छूट दी जा रही है. Honda Amaze की बात करें तो सेकंड जेनरेशन मॉडल पर करीब 68,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, जबकि नई थर्ड जेनरेशन Amaze पर लगभग 57,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है. Honda Elevate पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जो करीब 1.76 लाख रुपये तक जा सकता है. यह SUV इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बनकर सामने आई है.

Maruti की Nexa कारों पर भी भारी छूट

  • Maruti Suzuki ने भी जनवरी 2026 में ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े ऑफर्स पेश किए हैं. Maruti Invicto पर सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, जहां कुल मिलाकर 2.15 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसमें कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है. Invicto की कीमत 24.97 लाख रुपये से शुरू होती है. Maruti Grand Vitara पर भी अच्छा ऑफर मिल रहा है. इसके Strong Hybrid वेरिएंट पर करीब 1.25 लाख रुपये तक का फायदा है, जबकि माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स पर लगभग 80,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. इसके अलावा Baleno, Ignis, Ciaz, XL6, Fronx और Jimny पर भी मिलाकर 1.30 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है.

कब तक मिलेंगे ये ऑफर्स?

  • Honda और Maruti दोनों कंपनियों के ये सभी डिस्काउंट 31 जनवरी 2026 तक वैध हैं. हालांकि, छूट की रकम शहर, वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर कर सकती है. अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे सही साबित हो सकता है.

HF Deluxe या Passion Plus, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सी बाइक देती है ज्यादा माइलेज? 

Published at : 12 Jan 2026 05:43 PM (IST)
