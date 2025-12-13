एक्सप्लोरर
Mahindra XUV7XO की बुकिंग और लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, नए टीजर में दिखा बदला हुआ लुक, जानें फीचर्स और कीमत
महिंद्रा की नई दमदार SUV XUV7XO की बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी और लॉन्च 2026 के पहले महीने में होगा. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
महिंद्रा ने अपनी आने वाली नई SUV XUV7XO का एक और टीजर जारी कर दिया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस SUV को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इसकी प्री-बुकिंग 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और इसके लिए 21,000 रुपये की टोकन राशि रखी गई है. Mahindra XUV7XO असल में XUV700 का फेसलिफ्ट मॉडल है, जिसमें डिजाइन और फीचर्स के मामले में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
नए टीजर में दिखा नया रंग और बदला हुआ लुक
- नए टीजर में XUV7XO को लाल कलर में दिखाया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है. SUV में नया फ्रंट ग्रिल, काले रंग के ORVM और नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिए गए हैं. हेडलैंप का डिजाइन दो हिस्सों जैसा नजर आता है. इसके अलावा SUV में बदला हुआ बंपर, नए LED DRL और पीछे की ओर फुल-विड्थ लाइट बार मिलने की उम्मीद है. हालांकि बोनट, फेंडर और दरवाजों की मेटल शीट में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा.
अंदर से होगी ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक
- Mahindra XUV7XO का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम होने वाला है. इसमें तीन स्क्रीन का बड़ा सेटअप मिल सकता है, जैसा हाल ही में XEV 9e में देखने को मिला था. इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हो सकती है. फीचर्स की बात करें तो आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बियंट लाइटिंग, स्लाइड होने वाली सेकंड-रो सीट, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और वायरलेस चार्जर जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
सेफ्टी और इंजन में क्या मिलेगा नया?
- सेफ्टी के लिए XUV7XO में लेवल-2 ADAS को और बेहतर बनाया जा सकता है. इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा. इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसमें वही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेंगे. पेट्रोल इंजन 200 PS पावर देता है, जबकि डीजल इंजन 185 PS तक की पावर देता है. AWD ऑप्शन सिर्फ डीजल वेरिएंट में मिलेगा.
ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper Convertible, टॉप स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश, जानें बुकिंग की डिटेल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL