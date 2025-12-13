एक्सप्लोरर
भारत में लॉन्च हुई नई Mini Cooper Convertible, टॉप स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश, जानें बुकिंग की डिटेल्स
नई MINI Cooper Convertible S भारत में लॉन्च हो गई है. खास बात ये है कि इसकी रूफ सिर्फ 18 सेकंड में खुल जाती है. आइए इसकी फीचर्स और बुकिंग की डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.
लग्जरी कार ब्रांड MINI ने भारत में अपनी नई जनरेशन की Cooper Convertible S को लॉन्च कर दिया है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 58.50 लाख रुपये रखी गई है. ये कार पूरी तरह बनी हुई यूनिट के तौर पर भारत लाई गई है. MINI के शोरूम पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और कंपनी ने इसकी डिलीवरी भी तुरंत शुरू कर दी है. ये कार उन लोगों के लिए है जो Open रूफ के साथ स्पोर्टी ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं.
क्लासिक MINI डिजाइन के साथ मिला मॉडर्न लुक
- नई MINI Convertible S में MINI का जाना-पहचाना डिजाइन रखा गया है, लेकिन इसमें कई नए और मॉडर्न बदलाव भी किए गए हैं. सामने गोल LED हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें तीन अलग-अलग DRL पैटर्न मिलते हैं. नई ग्रिल और वेलकम-गुडबाय लाइट एनिमेशन इसे खास बनाते हैं, जिसमें MINI का लोगो जमीन पर दिखाई देता है. कार की छोटी लंबाई और सीधी साइड प्रोफाइल इसकी पहचान बनी हुई है. इसमें 18-इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स दी गई हैं, जिनके बीच काले रंग की पट्टी पर कार का नाम लिखा है. ये कार चार कलर्स में उपलब्ध है.
ओपन रूफ और हाई-टेक इंटीरियर
- इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ है. काला फैब्रिक रूफ सिर्फ 18 सेकंड में खुल जाता है और 30 km/h की रफ्तार पर भी इसे खोला जा सकता है. इसे आधा खोलकर सनरूफ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अंदर की बात करें तो MINI ने अपनी क्लासिक थीम को बरकरार रखा है. इसमें गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है, जो मीटर और इंफोटेनमेंट दोनों का काम करती है. यह MINI के नए सिस्टम पर चलती है और वॉइस कमांड की सुविधा भी देती है.
दमदार इंजन और शानदार स्पीड
- नई MINI Convertible S में 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 201 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. कंपनी के मुताबिक ये कार सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 240 km/h है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, रियर कैमरा और कई ड्राइवर असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं.
