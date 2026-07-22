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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 683 किलोमीटर दौड़ती है ये कार, इस एक्टर ने खरीदी Mahindra की EV, जानें खासियत

फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर दौड़ती है ये कार, इस एक्टर ने खरीदी Mahindra की EV, जानें खासियत

Mahindra EV: इस SUV में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलते हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. पहले जहां लोग पेट्रोल और डीजल कारों को ज्यादा पसंद करते थे, वहीं अब लंबी रेंज, कम रनिंग कॉस्ट और मॉडर्न तकनीक के चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. आम लोगों के साथ अब सेलिब्रिटीज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसी बीच कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता किच्चा सुदीप ने नई Mahindra BE 6 इलेक्ट्रिक SUV खरीदी है. 

Mahindra BE 6 कंपनी के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है. यह SUV अपने डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और हाईटेक फीचर्स की वजह से लॉन्च के बाद से ही काफी पसंद की जा रही है. किच्चा सुदीप ने इसका Pack Three वेरिएंट खरीदा है, जो इस मॉडल का सबसे टॉप और सबसे ज्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट माना जाता है. 

इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन 

Mahindra BE 6 का डिजाइन दूसरी गाड़ियों से काफी अलग है. इसके फ्रंट में आकर्षक LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, शार्प LED हेडलाइट्स और बंद ग्रिल डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV का लुक देता है. इसके अलावा स्पोर्टी बंपर, बड़े अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल और कूपे-स्टाइल रूफलाइन इसे सड़क पर बेहद प्रीमियम और अलग पहचान देते हैं. यह SUV देखने में जितनी मॉडर्न लगती है, उतनी ही शानदार इसकी रोड प्रेजेंस भी है.

Mahindra BE 6 का केबिन भी काफी मॉडर्न और लग्जरी फील देता है. गाड़ी में बैठते ही डुअल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम डैशबोर्ड और ड्राइवर-बेस्ड डिजाइन देखने को मिलता है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिससे सभी जरूरी जानकारियां आसानी से दिखाई देती हैं. केबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जिससे सफर और ज्यादा आरामदायक बन जाता है.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

Mahindra ने इस SUV में कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलते हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस मोबाइल चार्जर, पैनोरमिक ग्लास रूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई फीचर्स मिलते हैं. 

Mahindra BE 6 को सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें लेवल-2 ADAS भी मिलता है. इस तकनीक के तहत लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जो ड्राइविंग को पहले से ज्यादा सेफ बनाते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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Auto News Mahindra BE 6 Mahindra EV Mahindra EV Range
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