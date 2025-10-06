सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो नियो को एक नए वर्जन में लॉन्च कर दिया है. अब ये एसयूवी पहले से ज्यादा अट्रेक्टिव और फीचर-लोडेड हो गई है. इस गाड़ी में ग्राहकों को नए फीचर्स और कलर ऑप्शन्स मिलने वाले हैं. कंपनी ने इस गाड़ी की कीमत भारतीय बाजार में करीब 8.49 लाख रुपये रखी है. आइए इस एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और वैरिएंट वाइज कीमत के बारे में जान लेते हैं.

नई बोलेरो नियो में नया बॉडी-कलर्ड ग्रिल, व्हील आर्च क्लैडिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और DRLs इंटीग्रेटेड हेडलैंप्स दिए गए हैं. इसके अलावा गाड़ी में 15 और 16 इंच के अलॉय व्हील्स ऑप्शन्स भी मिलते हैं. गाड़ी में आपको 9 कलर ऑप्शन मिलने वाले है. इसमें डायमंड व्हाइट, स्टैल्थ ब्लैक, पर्ल व्हाइट, रॉकी बेज, जीन्स ब्लू, कंक्रीट ग्रे, पर्ल व्हाइट ड्यूल टोन जैसे कलर शामिल हैं.

Mahindra Bolero Neo का इंटीरियर

नई Mahindra Bolero Neo के इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, वायरड एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम, कीलेस एंट्री, फ्रंट और सेकेंड रो आर्मरेस्ट, 7-सीटर ले आउट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा गाड़ी में वाइपर और डिफॉगर, ISOFIX माउंट्स, रियर कैमरा और USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. नई RideFlo टेक्नोलॉजी से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी और बेहतर होने की उम्मीद है.

महिंद्रा बोलेरो नियो का पावरट्रेन

Mahindra Bolero Neo के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है जो 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है, और यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, यह RWD (रियर-व्हील-ड्राइव) कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की सड़कों पर अच्छा प्रदर्शन करता है. यह कार बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें क्रूज कंट्रोल और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है.

यह भी पढ़ें:-

एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Venue, जानिए किन गाड़ियों को देगी टक्कर?