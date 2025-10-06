हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Venue, जानिए किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Venue, जानिए किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

नई वेन्यू को Hyundai की 'फीचर-पैक्ड कार' के रूप में पेश किया जाएगा. इसमें कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे जो पहले केवल बड़े सेगमेंट की SUVs में मिलते थे. आइए विस्तार से जानते हैं .

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया अवतार 2025 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई Hyundai Venue 2025 को कंपनी ने न सिर्फ डिजाइन में बल्कि टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के मामले में भी बड़ा अपडेट देने की तैयारी की है. इसे अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, हाईटेक और कनेक्टेड SUV के रूप में पेश किया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसा होगा इंटीरियर?

  • नई Hyundai Venue 2025 का सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा. अब इसमें पूरी तरह नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो ब्लूलिंक कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्टेंट और वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay सपोर्ट के साथ आएगा. इसके साथ ही, इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा, जो क्रेटा और एक्सटर की तरह ही दिखेगा.  इंटीरियर को और प्रीमियम लुक देने के लिए Hyundai इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड डिजाइन, सॉफ्ट-टच मटेरियल्स, और नए कलर ऑप्शन्स देगी. कम्फर्ट के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और रियर सीट रिक्लाइन फंक्शन जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में सबसे कम्फर्टेबल कारों में से एक बन जाएगी.

हाईटेक फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

  • दरअसल, नई Hyundai Venue 2025 को कंपनी “फीचर-पैक्ड SUV” के रूप में पेश करेगी. इसमें ऐसे कई फीचर्स जोड़े जाएंगे जो आम तौर पर बड़ी प्रीमियम SUVs में ही देखने को मिलते हैं. सबसे खास बात होगी इसका लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे सेफ्टि फीचर्स शामिल होंगे. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जिंग, और फास्ट चार्जिंग USB-C पोर्ट्स जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को नया लेआउट दिया जाएगा और टॉप वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की संभावना है. इन सभी फीचर्स के साथ Venue अब और भी ज्यादा टेक-लोडेड और स्मार्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • इंजन के मामले में Hyundai Venue 2025 में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही तीन इंजन विकल्प मिलेंगे जो मौजूदा मॉडल में उपलब्ध हैं.1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83hp, 114Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120hp, 172Nm), और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116hp, 250Nm). ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT, और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल रहेंगे. ये इंजन सेटअप शहर की ट्रैफिक राइडिंग से लेकर हाईवे क्रूजिंग तक स्मूद और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने में सक्षम होंगे.

डिजाइन में बदलाव

  • Hyundai Venue 2025 के एक्सटीरियर डिजाइन में भी कुछ दिलचस्प बदलाव किए जाएंगे. SUV को ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न बनाने के लिए इसमें नई पैरामीट्रिक ग्रिल, शार्प LED DRLs, नए एलॉय व्हील डिजाइन, और LED कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए जाएंगे. SUV का सिल्हूट वही रहेगा, लेकिन इसके फ्रंट और रियर प्रोफाइल को Hyundai की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार अपडेट किया जाएगा, जिससे इसका लुक अब और भी प्रीमियम दिखाई देगा.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

  • Hyundai Venue 2025 का मुकाबला भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की टॉप कारों से होगा, जिनमें Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Maruti Suzuki Brezza, Kia Sonet, और Skoda Kushaq (एंट्री वेरिएंट्स) शामिल हैं. कंपनी इसे जल्द भारत में लॉन्च कर सकती है. लॉन्च के करीब आने पर इसके वेरिएंट्स, कीमत और फाइनल फीचर्स से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी.

ये भी पढ़ें: Hyundai Creta से लेकर नई नवेली Maruti Victoris तक, इन 5 ADAS कारों में मिलते हैं हाईटेक फीचर्स

Published at : 06 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Hyundai Venue ADAS Hyundai Venue 2025 Hyundai Venue Facelift 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget