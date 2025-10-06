एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Venue, जानिए किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

Hyundai अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया अवतार 2025 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई Hyundai Venue 2025 को कंपनी ने न सिर्फ डिजाइन में बल्कि टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के मामले में भी बड़ा अपडेट देने की तैयारी की है. इसे अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, हाईटेक और कनेक्टेड SUV के रूप में पेश किया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसा होगा इंटीरियर?

नई Hyundai Venue 2025 का सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा. अब इसमें पूरी तरह नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो ब्लूलिंक कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्टेंट और वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay सपोर्ट के साथ आएगा. इसके साथ ही, इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा, जो क्रेटा और एक्सटर की तरह ही दिखेगा. इंटीरियर को और प्रीमियम लुक देने के लिए Hyundai इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड डिजाइन, सॉफ्ट-टच मटेरियल्स, और नए कलर ऑप्शन्स देगी. कम्फर्ट के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट और रियर सीट रिक्लाइन फंक्शन जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में सबसे कम्फर्टेबल कारों में से एक बन जाएगी.

हाईटेक फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

दरअसल, नई Hyundai Venue 2025 को कंपनी “फीचर-पैक्ड SUV” के रूप में पेश करेगी. इसमें ऐसे कई फीचर्स जोड़े जाएंगे जो आम तौर पर बड़ी प्रीमियम SUVs में ही देखने को मिलते हैं. सबसे खास बात होगी इसका लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), जिसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे सेफ्टि फीचर्स शामिल होंगे. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जिंग, और फास्ट चार्जिंग USB-C पोर्ट्स जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को नया लेआउट दिया जाएगा और टॉप वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की संभावना है. इन सभी फीचर्स के साथ Venue अब और भी ज्यादा टेक-लोडेड और स्मार्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में Hyundai Venue 2025 में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही तीन इंजन विकल्प मिलेंगे जो मौजूदा मॉडल में उपलब्ध हैं.1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83hp, 114Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120hp, 172Nm), और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116hp, 250Nm). ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT, और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल रहेंगे. ये इंजन सेटअप शहर की ट्रैफिक राइडिंग से लेकर हाईवे क्रूजिंग तक स्मूद और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने में सक्षम होंगे.

डिजाइन में बदलाव

Hyundai Venue 2025 के एक्सटीरियर डिजाइन में भी कुछ दिलचस्प बदलाव किए जाएंगे. SUV को ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न बनाने के लिए इसमें नई पैरामीट्रिक ग्रिल, शार्प LED DRLs, नए एलॉय व्हील डिजाइन, और LED कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए जाएंगे. SUV का सिल्हूट वही रहेगा, लेकिन इसके फ्रंट और रियर प्रोफाइल को Hyundai की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार अपडेट किया जाएगा, जिससे इसका लुक अब और भी प्रीमियम दिखाई देगा.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

Hyundai Venue 2025 का मुकाबला भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की टॉप कारों से होगा, जिनमें Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Maruti Suzuki Brezza, Kia Sonet, और Skoda Kushaq (एंट्री वेरिएंट्स) शामिल हैं. कंपनी इसे जल्द भारत में लॉन्च कर सकती है. लॉन्च के करीब आने पर इसके वेरिएंट्स, कीमत और फाइनल फीचर्स से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी.

ये भी पढ़ें: Hyundai Creta से लेकर नई नवेली Maruti Victoris तक, इन 5 ADAS कारों में मिलते हैं हाईटेक फीचर्स