Mahindra BE 6 का न्यू एडिशन लॉन्च, इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सबकुछ

Mahindra BE 6 Formula E Edition Launch: महिंद्रा ने BE 6 का फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक कार को कुछ कॉस्मेटिक चेंज के साथ मार्केट में लाया गया है. महिंद्रा का ये न्यू एडिशन, स्टैंडर्ड मॉडल से कुछ अलग है. फॉर्मूला ई एडिशन दो वेरिएंट्स FE2 और FE3 में भारतीय बाजार में लाया गया है. इसके FE2 वेरिएंट की कीमत 23.69 लाख रुपये और FE3 वेरिएंट की कीमत 24.49 लाख रुपये है. महिंद्रा BE 6 Formula E Edition के लिए 14 जनवरी, 2026 से बुकिंग शुरू होगी और इसके एक महीने बाद 14 फरवरी, 2026 से ऑटोमेकर्स इस कार को डिलीवर करना शुरू कर देंगे.

कैसा है महिंद्रा BE 6 का न्यू लुक?

महिंद्रा ने BE 6 के फॉर्मूला ई एडिशन को और भी ज्यादा आकर्षक अंदाज में लॉन्च किया है. इसके फ्रंट और रियर बंपर्स को एग्रेसिव बनाया गया है. इसके ग्राफिक्स और डेकल्स को भी जोड़ा गया है. ये न्यू एडिशन मॉडल चार कलर वेरिएंट में मार्केट में आया है. जिसमें टेंगो रेड, स्टील्थ ब्लैक, फायरस्टॉर्म ऑरेंज और एवरेस्ट व्हाइट कलर शामिल हैं. ये रंग BE 6 के स्टैंडर्ड मॉडल में भी देखने को मिलते हैं.

महिंद्रा की इस कार की रूफ और बोनेट भी ब्रांड की फॉर्मूला ई से इंस्पायर है. इसमें 12-स्ट्रिप ग्राफिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये बताते हैं कि इस टीम ने ईवी रेसिंग चैंपियनशिप में 12 साल पूरे कर लिए हैं. इस कार के FE2 वेरिएंट में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह 19-इंच के ही व्हील्स लगे हैं, जबकि FE3 में 20-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. इसका ये स्पेशल एडिशन मॉडल स्टैंडर्ड ईवी की तुलना में पीछे से भी दिखने में थोड़ा अलग है. इसमें पीछे Formula E की बैजिंग की गई है और एलईडी लाइट्स की डायरेक्शन में भी बदलाव किया गया है. महिंद्रा ने BE 6 के इस न्यू एडिशन मॉडल को और भी ज्यादा स्टाइलिश लुक में पेश किया है.

