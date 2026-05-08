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हिंदी न्यूज़ऑटोLexus TZ इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, सिर्फ 35 मिनट में 80% चार्ज होगी बैटरी, जानें फीचर्स

Lexus TZ इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, सिर्फ 35 मिनट में 80% चार्ज होगी बैटरी, जानें फीचर्स

Lexus ने अपनी नई TZ Electric SUV पेश की है. ये SUV 530 KM की रेंज, 35 मिनट फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. इसकी फास्ट चार्जिंग और दमदार परफॉर्मेंस इसे और खास बनाती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 May 2026 01:43 PM (IST)
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Lexus ने अपनी पहली 3-लाइन वाली इलेक्ट्रिक SUV Lexus TZ को ग्लोबली पेश कर दिया है. यह नई इलेक्ट्रिक SUV शानदार डिजाइन, लंबी रेंज और लग्जरी फीचर्स के साथ आई है. कंपनी के अनुसार यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 530 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं फास्ट चार्जिंग की मदद से इसे सिर्फ 35 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. आइए इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Lexus TZ का डिजाइन काफी प्रीमियम

नई Lexus TZ देखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगती है. इसका डिजाइन कुछ हद तक Toyota Highlander जैसा दिखाई देता है, लेकिन Lexus ने इसमें अपनी अलग लग्जरी पहचान दी है. SUV के फ्रंट में कंपनी की सिग्नेचर स्पिंडल ग्रिल दी गई है, जिसे पूरी तरह बंद रखा गया है. इसके साथ C-शेप LED हेडलाइट्स और चमकता हुआ Lexus लोगो इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV में 22 इंच के बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके फ्लश डोर हैंडल्स और लंबा बॉडी डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देते हैं. SUV की लंबाई 5.1 मीटर है और इसका व्हीलबेस 3,050 mm रखा गया है, जिससे केबिन में काफी अच्छा स्पेस मिलता है.

इंटीरियर में मिलेगा लग्जरी एक्सपीरियंस

Lexus TZ का इंटीरियर बेहद शानदार बनाया गया है. अंदर बैठते ही यह किसी लग्जरी लाउंज जैसा फील होता है. डैशबोर्ड पर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. कंपनी ने इंटीरियर में बैम्बू ट्रिम्स का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका केबिन और क्लासी दिखता है. पहली और दूसरी लाइन की सीटों में वेंटिलेशन फीचर दिया गया है. साथ ही पैरों को आराम देने के लिए Ottoman सपोर्ट भी मिलता है. अगर पीछे की सीटों को फोल्ड कर दिया जाए तो इसमें 2,017 लीटर तक का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है. SUV में लंबी पैनोरमिक सनरूफ और 21-स्पीकर वाला दमदार साउंड सिस्टम भी दिया गया है.

पावर, रेंज और फास्ट चार्जिंग

Lexus TZ केवल ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वर्जन में आएगी. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो चारों पहियों को पावर देती हैं. SUV में 76.96 kWh और 95.8 kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलेंगे. ये इलेक्ट्रिक SUV केवल 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. वहीं 150 kW फास्ट चार्जर की मदद से इसे 35 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

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Published at : 08 May 2026 01:43 PM (IST)
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