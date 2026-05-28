पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, केवल सिंह को जिम्मेदारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी

पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी

Punjab Politics: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है. बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है.

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 28 May 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने पंजाब इकाई की जिम्मेदारी अब केवल सिंह ढिल्लों को दी है.वह बरनाला से दो बार विधायक रह चुके हैं और पंजाब की राजनीति में विकासवादी छवि वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं.

उन्होंने वर्ष 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा.

बीजेपी ने आधिकारिक पत्र में क्या कहा?

केवल सिंह ढिल्लों एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं, जिसे पंजाब और देश के बड़े उद्योगपति परिवारों में गिना जाता है. वह पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं. बरनाला को जिला बनाए जाने का श्रेय भी काफी हद तक केवल सिंह ढिल्लों के प्रयासों को दिया जाता है.

 उनका पैतृक गांव टल्लेवाल भी बरनाला जिले में स्थित है.

 इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि केवल सिंह ढिल्लों को तत्काल प्रभाव से बीजेपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।औपचारिक घोषणा जारी की.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 28 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
BJP Congress Punjab News Punjab Politics Punjab Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, केवल सिंह को जिम्मेदारी
पंजाब
Punjab: नशे के खिलाफ हनी सिंह की एंट्री पर बवाल, विपक्ष बोला- 'दूध की रखवाली में बिल्ली बैठा दी'
पंजाब: नशे के खिलाफ हनी सिंह की एंट्री पर बवाल, विपक्ष बोला- 'दूध की रखवाली में बिल्ली बैठा दी'
पंजाब
पटियाला में कूड़े के ढेर में मिले नीले ड्रम को खोला तो उड़े होश, अंदर थी लड़की की लाश!
पटियाला में कूड़े के ढेर में मिले नीले ड्रम को खोला तो उड़े होश, अंदर थी लड़की की लाश!
पंजाब
Weather Live Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Advertisement

वीडियोज

Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
पंजाब
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को जिम्मेदारी
पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, केवल सिंह को जिम्मेदारी
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
इंडिया
'उन्होंने मेरा बार-बार...', बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, स्पीकर को चिट्ठी लिख ममता के करीबी पर लगाए गंभीर आरोप
'उन्होंने मेरा बार-बार...', बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, स्पीकर को चिट्ठी लिख ममता के करीबी पर लगाए गंभीर आरोप
एग्रीकल्चर
किन कारणों से खेत में लग जाती है आग? ये गलतियां हर साल करते हैं ज्यादातर किसान, ऐसे रखें ध्यान
किन कारणों से खेत में लग जाती है आग? ये गलतियां हर साल करते हैं ज्यादातर किसान, ऐसे रखें ध्यान
हेल्थ
Tips for Comfortable Sleep: रात को नहीं आ रही नींद, करें ये काम और चैन से सो जाएं
रात को नहीं आ रही नींद, करें ये काम और चैन से सो जाएं
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget