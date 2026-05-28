पंजाब विधासनभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, बदला गया अध्यक्ष, केवल सिंह को जिम्मेदारी

पंजाब में अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने पंजाब इकाई की जिम्मेदारी अब केवल सिंह ढिल्लों को दी है.वह बरनाला से दो बार विधायक रह चुके हैं और पंजाब की राजनीति में विकासवादी छवि वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं.

उन्होंने वर्ष 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा.

बीजेपी ने आधिकारिक पत्र में क्या कहा?

केवल सिंह ढिल्लों एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं, जिसे पंजाब और देश के बड़े उद्योगपति परिवारों में गिना जाता है. वह पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं. बरनाला को जिला बनाए जाने का श्रेय भी काफी हद तक केवल सिंह ढिल्लों के प्रयासों को दिया जाता है.

उनका पैतृक गांव टल्लेवाल भी बरनाला जिले में स्थित है.

इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि केवल सिंह ढिल्लों को तत्काल प्रभाव से बीजेपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।औपचारिक घोषणा जारी की.