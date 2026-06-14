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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV: जानिए कैसा है Lexus RX 500h F Sport का ड्राइविंग रिव्यू

भारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV: जानिए कैसा है Lexus RX 500h F Sport का ड्राइविंग रिव्यू

Lexus RX 500h F Sport भारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV में से एक है, जो 371 bhp, लग्जरी इंटीरियर और स्मूद हाइब्रिड ड्राइव के साथ शानदार कम्फर्ट और यूनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Jun 2026 07:00 PM (IST)
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भारत में हाइब्रिड कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन Lexus ने इस टेक्नोलॉजी को काफी पहले अपनाया था. अब कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड हाइब्रिड SUV RX 500h F Sport के साथ इस सेगमेंट को एक नया आयाम दिया है. यह SUV सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी ही नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है. जब इसे चलाकर इसकी टेस्ट ड्राइव ली गई तो परिणाम चौंकाने वाले थे.

इंजन और परफॉर्मेंस है दमदार

Lexus RX 500h F Sport में 2.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है, जो मिलकर करीब 371 bhp की पावर जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. यह SUV तेज जरूर है, लेकिन इसकी खासियत इसका स्मूद हाइब्रिड एक्सपीरियंस है. स्पोर्ट मोड में यह काफी एंगेजिंग लगती है, हालांकि इसमें 6-सिलेंडर इंजन जैसी साउंड फील नहीं मिलती. फिर भी यह स्टैंडर्ड RX से ज्यादा स्पोर्टी और रिस्पॉन्सिव है.

कैसा है ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कम्फर्ट

RX 500h F Sport को हार्डकोर परफॉर्मेंस SUV नहीं कहा जा सकता. इसका स्टीयरिंग हल्का है और सस्पेंशन सॉफ्ट रखा गया है, जिससे राइड क्वालिटी बेहद आरामदायक बनती है. यह SUV लंबी दूरी के लिए ज्यादा बेहतर है, जहां कम्फर्ट और साइलेंस प्राथमिकता होती है. हाइब्रिड सिस्टम के चलते यह स्मूद और एक दम कंफर्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

डिजाइन और इंटीरियर भी हैं शानदार

डिजाइन की बात करें तो RX 500h F Sport को इसके स्पोर्टी एलिमेंट्स से आसानी से पहचाना जा सकता है. इसमें ब्लैक कॉन्ट्रास्ट एक्सटीरियर, बड़े अलॉय व्हील्स और एग्रेसिव स्टाइलिंग दी गई है. इंटीरियर में प्रीमियम क्वालिटी का शानदार इस्तेमाल किया गया है, साथ ही स्पोर्टी टच भी दिया गया है. फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे एक लग्जरी SUV के तौर पर पूरी तरह जस्टिफाई करती है.

अब बात करते हैं माइलेज और कीमत की

हाइब्रिड होने के बावजूद इसका माइलेज करीब 10-12 kmpl के आसपास है, जो इसके पावरफुल परफॉर्मेंस को देखते हुए ठीक माना जा सकता है. इसकी कीमत करीब ₹1.10 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, जो इसे स्टैंडर्ड RX से ज्यादा महंगा बनाती है. हालांकि इसका एडवांस पावरट्रेन और प्रीमियम अपील इस कीमत को कुछ हद तक सही ठहराते हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल को मिलेगी बड़ी चुनौती, नितिन गडकरी ने 100% इथेनॉल फ्यूल को दी हरी झंडी

किन लोगों के लिए सही है Lexus RX 500h F Sport?

Lexus RX 500h F Sport उन ग्राहकों के लिए है जो भीड़ से अलग कुछ चाहते हैं. यह SUV लग्जरी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक यूनिक कॉम्बो पेश करती है. अगर आप एक ऐसी प्रीमियम हाइब्रिड SUV चाहते हैं जो स्टाइलिश हो, आरामदायक हो और साथ ही परफॉर्मेंस भी दे, तो RX 500h F Sport एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है.

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Published at : 14 Jun 2026 07:00 PM (IST)
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