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हिंदी न्यूज़ऑटोABS या CBS... बाइक वालों के लिए कौन-सा ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षित?

ABS या CBS... बाइक वालों के लिए कौन-सा ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षित?

ABS और CBS में क्या अंतर है. जानिए बाइक के लिए कौन-सा ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित है और नई बाइक खरीदते समय किसे चुनना चाहिए?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 29 Jul 2026 07:18 AM (IST)
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अगर आप नई बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपने ABS और CBS का नाम जरूर सुना होगा. कई लोगों को लगता है कि दोनों एक ही सिस्टम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों का काम ब्रेक लगाने के समय सुरक्षा बढ़ाना है, लेकिन दोनों अलग तरीके से काम करते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा सिस्टम बेहतर रहेगा?

ABS क्या होता है?

ABS का पूरा नाम Anti-lock Braking System है. इसका काम किसी बाइक का ब्रेक लगाना है. जब कोई राइडर तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक लगाता है, तो कई बार बाइक का पहिया लॉक हो जाता है. इससे बाइक फिसल सकती है और हादसा हो सकता है. उस समय ABS पहियों को लॉक होने से बचाता है. इससे बाइक पर कंट्रोल बना रहता है. और राइडर आसानी से बाइक संभाल सकता है. बारिश, गीली सड़क और हाईवे पर यह सिस्टम काफी काम आता है.

यह भी पढ़े: बारिश में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर, जानें जरूरी बात

CBS क्या होता है?

CBS का पूरा नाम Combined Braking System है. इस सिस्टम में अगर आप सिर्फ आगे या सिर्फ पीछे वाला ब्रेक दबाते हैं, तो दोनों पहियों पर जरूरत के हिसाब से ब्रेक लगता है. इससे बाइक संतुलित तरीके से रुकती है. यह सिस्टम खासकर उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो रोज शहर में बाइक या स्कूटर चलाते हैं.

ABS और CBS में क्या फर्क है?

ABS का काम पहियों को लॉक होने से रोकना है. वहीं CBS का काम दोनों ब्रेक का सही तरीके से इस्तेमाल करना है. अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़े, तो ABS ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इससे बाइक फिसलने का खतरा कम हो जाता है. वहीं CBS सामान्य राइडिंग के लिए अच्छा सिस्टम है, यानि अगर आप रोज या आमतौर पर राइडिंग करते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन यह पहियों को लॉक होने से नहीं रोकता.

किसे चुनना चाहिए?

  • अगर आप हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं, तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं या अक्सर बारिश में राइड करते हैं, तो ABS वाली बाइक लेना बेहतर रहेगा.
  • अगर आपकी बाइक ज्यादातर शहर में चलती है और आपका बजट कम है, तो CBS भी अच्छा रहेगा लेना क्योंकि यह सही विकल्प हो सकता है.

नियम क्या कहते हैं?

भारत में 125cc से ज्यादा इंजन वाली नई बाइकों में ABS देना जरूरी है. वहीं 125cc या उससे कम इंजन वाली कई बाइकों और स्कूटरों में CBS दिया जाता है. इसका मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है.

इस बात का रखें ध्यान

ABS और CBS दोनों ही सुरक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम हैं. लेकिन अगर बात अचानक ब्रेक लगाने और बाइक पर कंट्रोल बनाए रखने की हो, तो ABS ज्यादा सेफ मानी जाती है. इसलिए अगर आपका बजट  है, तो ABS वाली बाइक खरीदना बेहतर फैसला हो सकता है. इससे आपकी राइड पहले से ज्यादा सुरक्षित भी हो सकती है.

यह भी पढ़े: कितनी सेफ हैं ड्राइवरलेस कारें? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Published at : 29 Jul 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Bike Auto News Riders Abs Or Cbs
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