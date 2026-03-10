सिर्फ 1800 की EMI पर मिल जाएगी ये बाइक, फुल टैंक में चल सकती है 700 किलोमीटर

अगर आप डेली अप-डाउन के लिए एक सस्ती और माइलेज देने वाली बाइक की तलाश में हैं, तो Hero HF Deluxe आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. यह बाइक Hero Splendor Plus और Honda Shine जैसी लोकप्रिय बाइक्स को टक्कर देती है और कम रख-रखाव और हल्के वजन के चलते लोगों में काफी पसंद की जाती है.

Hero HF Deluxe की एक्स‑शोरूम कीमत 59 हजार 839 रुपये से शुरू होती है, जबकि डीलक्स प्रो वेरिएंट की कीमत 70,150 रुपये है, जो इसे मिडिल‑क्लास फैमिली के लिए किफायती बनाती है. बाइक का डिजाइन मॉडर्न और आकर्षक है. इसका स्टाइलिश बॉडी लुक को बेहतर बनाता है, सीट आरामदायक है और हल्का वजन इसे आसानी से चलाने में मदद करता है.

अगर आप Hero HF Deluxe खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. आप इस बाइक के डीलक्स प्रो वेरिएंट को खरीदते हैं तो आपको 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. 9.7 फीसदी ब्याज दर से अगर आप 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने आपको 3 हजार 307 रुपये की EMI भरनी होगी. इतना ही नहीं अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 1,811 रुपये की मंथली EMI भरनी होगी.

कैसे हैं Hero HF Deluxe के फीचर्स?

Hero HF Deluxe के फीचर्स की बात करें तो इसमें बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम, अच्छा सस्पेंशन, डिजिटल मीटर, इग्निशन सिस्टम और ट्यूबलेस टायर शामिल हैं, जो राइडिंग अनुभव को और बेहतर बनाते हैं. इंजन की बात करें तो Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन मिलता है, और इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स है जो शिफ्टिंग को smooth बनाता है.

Hero HF Deluxe का फ्यूल टैंक 9.6 लीटर का है और एक बार फुल टैंक भरने पर यह लगभग 700 किलोमीटर तक चल सकती है. डीलक्स प्रो वेरिएंट में i3S तकनीक भी दी गई है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. ये बाइक मार्केट में Honda Shine और Hero Splendor Plus जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

