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हिंदी न्यूज़ऑटोTVS परिवार में बड़ा विवाद, संपत्ति बंटवारे को लेकर क्यों मचा घमासान?

TVS परिवार में बड़ा विवाद, संपत्ति बंटवारे को लेकर क्यों मचा घमासान?

TVS परिवार में उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है. 2024 के Family MoU की व्याख्या पर दोनों पक्षों में मतभेद है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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TVS परिवार में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. यह मामला TVS Motor Company से जुड़े Venu Srinivasan के परिवार के बीच चल रहा है, जिसमें उनके बेटे Sudarshan Venu और बेटी Lakshmi Venu के पक्ष अलग-अलग नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद करीब 18 महीने से चल रहा है और परिवार के बीच मध्यस्थता की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है. 

सबसे बड़ा सवाल 21 मार्च 2024 को हुए एक Family Memorandum of Understanding यानी MoU को लेकर है. Venu और Sudarshan के पक्ष का कहना है कि यह समझौता परिवार की संपत्तियों और कारोबार के बंटवारे से जुड़ा था. वहीं Mallika Srinivasan और Lakshmi के पक्ष का कहना है कि MoU मुख्य रूप से कारोबार के इस्तेमाल, ब्रांड और Non-Compete शर्तों से जुड़ा था.

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विवाद की जड़ में TVS Motor और Sundaram Clayton

मामले में अगली पीढ़ी को अलग-अलग कारोबार संभालने की जिम्मेदारी मिलने का मुद्दा भी शामिल है. Sudarshan Venu TVS Motor और TVS Holdings से जुड़े कारोबार का नेतृत्व करते हैं, जबकि Lakshmi Venu Sundaram Clayton के कारोबार को संभाल रही हैं. विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि दोनों पक्षों की नजर में कारोबार का मैनेजमेंट और उसकी Ownership एक ही चीज नहीं है. Lakshmi के पक्ष का कहना है कि किसी कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी मिलने से उसकी पूरी Ownership अपने आप तय नहीं हो जाती. दूसरी तरफ Venu और Sudarshan के करीब लोगों का कहना है कि परिवार में कारोबार और संपत्तियों के बंटवारे को लेकर समझ बनी थी.

TVS Motor की बढ़ी वैल्यू ने बढ़ाया अंतर

इस विवाद का एक बड़ा कारण दोनों कारोबारों की मौजूदा Market Value में आया बड़ा अंतर भी है. Economic Times के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 को TVS Motor की Market Capitalisation करीब ₹1.83 लाख करोड़ थी, जबकि Sundaram Clayton की करीब ₹24,000 करोड़ थी. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में TVS Motor की Market Value में लगभग चार गुना बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच अप्रैल 2025 में एक्सचेंजों को जानकारी दी गई थी कि Sudarshan Venu TVS Holdings में Beneficial Owner बन गए हैं. TVS Holdings के पास TVS Motor में 50.26 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यही Ownership Structure अब परिवार के विवाद में अहम मुद्दा बन गया है.

क्या मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है?

फिलहाल यह विवाद परिवार के स्तर पर सुलझाने की कोशिशों से आगे बढ़कर संभावित कानूनी लड़ाई की ओर जाता दिख रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों ने कानूनी सलाहकारों से संपर्क किया है, हालांकि अभी किसी अदालत के अंतिम फैसले की जानकारी नहीं है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विवाद में शामिल परिवार के सदस्यों ने Economic Times को सीधे टिप्पणी नहीं दी है और रिपोर्ट में दोनों पक्षों के करीबी लोगों के दावे शामिल हैं. इसलिए इसे TVS Motor के कारोबार में तत्काल संकट या कंपनी के टूटने के रूप में देखना सही नहीं होगा. फिलहाल असली विवाद Family Wealth, Ownership और 2024 MoU की व्याख्या को लेकर है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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