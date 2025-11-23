Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही है Kia की ये Hybrid कार! इन लग्जरी फीचर्स के साथ जल्द होगी लॉन्च

Kia जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी पहली हाइब्रिड SUV 2026 Kia Sorento लॉन्च कर सकती है. ये कार पहली बार भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. दरअसल, Sorento को Kia की लाइनअप में Seltos से ऊपर रखा जाएगा और ये Third-Row वाली लग्जरी हाइब्रिड SUV Fortuner जैसी बड़ी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे सकती है. दक्षिण कोरिया में ये SUV कई इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिनमें हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड शामिल हैं. भारत में इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और ये Kia का पहला हाइब्रिड मॉडल बन सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसा होगा Sorento का लुक?

टेस्टिंग के दौरान दिखाई गई Kia Sorento पूरी तरह कवर थी, लेकिन फिर भी इसका बॉक्सी और रफ-टफ डिजाइन साफ नजर आया. इसमें Kia की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, टी-आकार की LED DRL, उठा हुआ बोनट और चौकोर व्हील आर्च मिलते हैं. SUV में 19-इंच के अलॉय व्हील और फ्लैट टेलगेट दिया गया है. Global मॉडल की लंबाई 4.8 मीटर और व्हीलबेस 2,800mm है, जिससे यह केबिन स्पेस के मामले में काफी बड़ी और प्रैक्टिकल बनती है. Sorento का डिजाइन इसे प्रीमियम और हाई-एंड SUV जैसा लुक देता है.

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और फीचर-लोडेड इंटीरियर

इंटीरियर का आधिकारिक खुलासा अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय मॉडल में वैश्विक मॉडल जैसा ही लग्जरी केबिन देखने को मिलेगा. इसमें पैनोरमिक कर्व्ड स्क्रीन सेटअप, डुअल-जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड और 12-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम मिल सकता है. सुरक्षा फीचर्स में कई एयरबैग, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम शामिल होने की उम्मीद है. रोटरी डायल गियर सेलेक्टर यह साफ बताता है कि भारत में Sorento हाइब्रिड वर्जन के रूप में ही आएगी.

इंजन और पावर

Global Market में Kia Sorento 1.6L टर्बो हाइब्रिड, 1.6L प्लग-इन हाइब्रिड, 2.5L पेट्रोल और 2.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. भारत में Kia अपनी 1.5L पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड सेटअप में बदलकर Sorento में इस्तेमाल कर सकती है. Sorento हाइब्रिड के भारत में आने से SUV बाजार में एक नया विकल्प जुड़ जाएगा, जो पावर, माइलेज और लग्जरी को साथ लेकर आएगा.

कीमत और मुकाबला

भारत में 2026 Kia Sorento Hybrid की शुरुआती कीमत लगभग 35 लाख रुपये होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद ये SUV Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और MG Gloster जैसे मॉडलों को कड़ी चुनौती दे सकती है.

ये भी पढ़ें: लॉन्च से पहले Mini Cooper Convertible की बुकिंग शुरू, क्या होगी इस लग्जरी कार की कीमत?