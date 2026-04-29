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हिंदी न्यूज़ऑटोकम कीमत में कैसे आप गाड़ी के इंटीरियर को बना सकते हैं लग्जरी? यहां जानिए जरूरी टिप्स

कम कीमत में कैसे आप गाड़ी के इंटीरियर को बना सकते हैं लग्जरी? यहां जानिए जरूरी टिप्स

Car Interior Upgrade: अगर आप थोड़ी समझदारी से छोटे-छोटे बदलाव करते हैं तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपनी पुरानी कार को नया, स्टाइलिश और आरामदायक बना सकते हैं. आइए जरूरी टिप्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Apr 2026 12:18 PM (IST)
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कार सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. हम रोजाना गाड़ी में काफी समय बिताते हैं, इसलिए कार का इंटीरियर आरामदायक और अच्छा दिखने वाला होना काफी जरूरी है.  कई बार ऐसा होता है कि कार अंदर से पुरानी और बोरिंग लगने लगती है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि पूरी कार का इंटीरियर बदलवाने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आप कुछ छोटे और सस्ते बदलाव करके भी कार को नया और लग्ज़री लुक दे सकते हैं.

सीट कवर बदलने से पूरा लुक चेंज

अगर आपकी कार का इंटीरियर पुराना लगता है तो सबसे आसान तरीका सीट कवर बदलना है. कार की सीटें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उन पर दाग, कट या फीका रंग जल्दी दिखने लगता है. ऐसे में नए और अच्छे क्वालिटी के सीट कवर लगाने से कार का पूरा लुक तुरंत बदल जाता है. ये न सिर्फ सीटों को नया दिखाते हैं, बल्कि उन्हें आगे खराब होने से भी बचाते हैं और बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है. 

अच्छी क्वालिटी के फ्लोर मैट्स

दूसरा जरूरी बदलाव फ्लोर मैट्स का इस्तेमाल है. कार के फर्श पर धूल, मिट्टी, पानी या खाने-पीने की चीजें गिरना आम बात है. अगर आप अच्छी क्वालिटी के कस्टम-फिट फ्लोर मैट्स लगाते हैं तो यह आपकी कार को साफ रखने में मदद करते हैं और अंदर का लुक भी बेहतर बनाते हैं. खास बात यह है कि ये मैट्स वॉटरप्रूफ होते हैं और आसानी से साफ भी किए जा सकते हैं, जिससे कार हमेशा साफ-सुथरी दिखती है. 

एंबिएंट LED लाइट्स लगवाना 

तीसरा और सबसे स्टाइलिश तरीका एंबिएंट LED लाइट्स लगाना है. आजकल कार के अंदर रंग-बिरंगी LED लाइट्स लगाने का ट्रेंड बढ़ रहा है. इन्हें डैशबोर्ड, पैरों के पास या कप होल्डर के आसपास लगाया जा सकता है. ये लाइट्स खासकर रात में कार को एक लग्ज़री फील देती हैं और कुछ लाइट्स तो म्यूजिक के साथ रंग भी बदलती हैं, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और मजेदार हो जाता है.

इसलिए ये टिप्स जरूरी

अगर आप थोड़ी समझदारी से छोटे-छोटे बदलाव करते हैं तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपनी पुरानी कार को नया, स्टाइलिश और आरामदायक बना सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी कार बेहतर दिखेगी, बल्कि उसमें बैठकर सफर करना भी पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 29 Apr 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Car News Car Interior Upgrade Car Upgrade
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