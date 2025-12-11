हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kia Seltos Vs Tata Sierra, फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

हाल ही में लॉन्च हुई नई जनरेशन Kia Seltos का सीधा मुकाबला Tata Sierra से होने वाला है. आइए जानें फीचर्स, इंजन और कीमत के आधार पर दोनों में से कौन-सी SUV बेहतर विकल्प साबित होगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Dec 2025 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

किआ ने भारत में नई जनरेशन 2026 Kia Seltos को पेश कर दिया है, वहीं Tata Motors की Tata Sierra भी अपने दमदार डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से लगातार चर्चा में है. दोनों ही SUVs मिड-साइज सेगमेंट में कड़ी टक्कर देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इनमें से कौन सी SUV बेहतर साबित होगी.

Seltos vs Sierra कौन फीचर्स में आगे?

  • नई Kia Seltos में कंपनी ने कई हाई-टेक और प्रीमियम फीचर्स शामिल किए हैं. ये SUV 30-इंच ट्विन डिस्प्ले सेटअप के साथ आती है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, एंबियंट लाइट, Bose के 8 स्पीकर, पैनोरमिक सनरूफ और Level-2 ADAS जैसे फीचर्स इसे और भी बेहतर बनाते हैं.

  • दूसरी तरफ Tata Sierra फीचर्स के मामले में और भी ज्यादा प्रीमियम साबित होती है. Sierra में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, कनेक्टेड LED टेल-लाइट, फ्लश डोर हैंडल, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, 360° कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, Hypr HUD, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर Dolby Atmos सिस्टम और सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. इसके अलावा रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में Tata Sierra साफ तौर पर Seltos से आगे निकल जाती है.

 किसका इंजन है ज्यादा दमदार?

  • इंजन की बात करें तो नई Kia Seltos तीन Engine Options-1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल के साथ आती है. इनके पावर 115 PS, 160 PS और 116 PS हैं. Seltos मैनुअल, IVT, IMT और ऑटोमैटिक-सभी ट्रांसमिशन Option देती है. Tata Sierra में भी तीन इंजन विकल्प-1.5L टर्बो पेट्रोल (160 PS), 1.5L Revotron पेट्रोल (106 PS) और 1.5L डीजल (118 PS) मिलते हैं. खास बात यह है कि Sierra का डीजल इंजन 280 Nm का टॉर्क देता है, जो Seltos से ज्यादा है. इसी वजह से डीजल परफॉर्मेंस के मामले में Sierra ज्यादा मजबूत मानी जाएगी.

साइज में कौन ज्यादा बड़ी?

  • डाइमेंशन की बात करें तो नई Kia Seltos 4,460 mm लंबी और 1,830 mm चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 2,690 mm है. इसके मुकाबले Tata Sierra 4,340 mm लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 1,841 mm है और व्हीलबेस 2,730 mm है. इसका मतलब है कि Seltos लंबी और थोड़ी चौड़ी है, लेकिन व्हीलबेस ज्यादा होने के कारण Sierra के केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है.

कीमत किसकी ज्यादा किफायती?

  • Tata Sierra की कीमत 11.49 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल में 18.49 लाख तक जाती है. नई Kia Seltos की कीमत 2 जनवरी 2026 को घोषित की जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत Sierra के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होगी.

Published at : 11 Dec 2025 05:53 PM (IST)
