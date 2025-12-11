न्यू जनरेशन Kia Seltos के आने के बाद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो गया है. इस सेगमेंट में Hyundai Creta सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है. दोनों SUVs फीचर्स और इंजन के मामले में काफी समान दिखती हैं, लेकिन साइज और परफॉर्मेंस में कई बड़े अंतर हैं. आइए जानते हैं कौन सी SUV डाइमेंशन में बड़ी है.

Seltos की डाइमेंशन Creta से बड़ी

नई Kia Seltos अब पहले से बड़ी हो चुकी है और साइज के मामले में यह Hyundai Creta को पीछे छोड़ देती है. इसकी लंबाई 4460 mm है, जबकि Creta 4330 mm लंबी है, यानी Seltos लगभग 130 mm ज्यादा लंबी है. चौड़ाई में भी Seltos 1800 mm के साथ Creta के 1790 mm से थोड़ी बड़ी है, जिससे केबिन में बैठने वालों को ज्यादा स्पेस मिलता है. ऊंचाई में भी Seltos 10 mm ज्यादा है, और इसका 2690 mm का व्हीलबेस Creta के मुकाबले 80 mm बड़ा है, जिससे पीछे बैठने वालों को बेहतर लेगरूम मिलता है. दोनों SUVs के टॉप मॉडल में 18-इंच व्हील्स दिए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर Seltos साइज के मामले में ज्यादा प्रैक्टिकल और Spacious फील होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों SUVs में 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 bhp की पावर देता है और इसमें Manual और CVT दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं. 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन भी दोनों में 160 bhp की पावर जनरेट करता है, लेकिन Seltos में iMT और 7DCT दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जबकि Creta में टर्बो इंजन N Line मॉडल में Manual के साथ और बाकी में 7DCT के साथ आता है. डीजल इंजन भी दोनों SUVs में 1.5L का है, जो 116 bhp की पावर देता है और 6-Speed Automatic के साथ उपलब्ध है. भविष्य की बात करें तो Seltos में हाइब्रिड इंजन आने वाला है, वहीं Creta का हाइब्रिड वेरिएंट भी चर्चा में है, जिससे साफ है कि दोनों ब्रांड आगे के समय में इलेक्ट्रिफिकेशन को और बढ़ावा देने वाले हैं.

कौन सी SUV ज्यादा बेहतर विकल्प?

डाइमेंशन और केबिन स्पेस देखते हुए नई Kia Seltos अब Creta से बड़ी, ज्यादा चौड़ी और ज्यादा लंबा व्हीलबेस रखने वाली SUV बन गई है. ये केबिन स्पेस, लेगरूम और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में Creta से आगे निकलती है. वहीं इंजन परफॉर्मेंस लगभग समान है, लेकिन Seltos में iMT का एक्स्ट्रा ऑप्शन ग्राहकों को ज्यादा चॉइस देता है. फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी Seltos अब ज्यादा एडवांस हो चुकी है. इसके मुकाबले Hyundai Creta अपनी ब्रांड वैल्यू, आरामदायक सस्पेंशन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण अभी भी लाखों ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. दोनों ही SUVs बेहतरीन हैं, लेकिन Seltos अब साइज और टेक्नोलॉजी के आधार पर Creta को सीधी चुनौती दे रही है.

