हिंदी न्यूज़ऑटो30 Km माइलेज, हाइब्रिड इंजन और ADAS के साथ आ रही हैं ये 5 नई SUV, जानें कीमत

30 Km माइलेज, हाइब्रिड इंजन और ADAS के साथ आ रही हैं ये 5 नई SUV, जानें कीमत

2025-26 में भारत में किआ सेल्टोस हाइब्रिड, नई रेनॉल्ट डस्टर और टाटा सिएरा समेत 5 दमदार मिडसाइज SUVs लॉन्च होंगी, जिनमें एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 01:10 PM (IST)
भारतीय ऑटो मार्केट में मिडसाइज SUV सबसे ज्यादा डिमांड वाला सेगमेंट बन चुका है. Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara जैसी गाड़ियों की सफलता के बाद अब कई कंपनियां नए मॉडल पेश करने की तैयारी में हैं. आने वाले महीनों में Kia, Renault, Nissan और Tata Motors अपनी नई SUVs लॉन्च करेंगी. खास बात ये है कि इनमें से कई मॉडल हाइब्रिड इंजन और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आएंगे. आइए इन कारें के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

Kia Seltos Hybrid 

  • किआ सेल्टोस भारत में पहले से ही एक हिट मॉडल है और अब कंपनी इसका नया हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने वाली है. 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली इस SUV में हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो लगभग 30 KMPL का माइलेज देने में सक्षम होगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे. नए डिजाइन में अपडेटेड फ्रंट फेसिया, वर्टिकल DRLs और नया ग्रिल दिया जाएगा, जिससे ये पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आएगी. इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara से हो सकता है.

New Renault Duster

  • रेनॉल्ट डस्टर भारतीय बाजार में हमेशा से एक आइकॉनिक नाम रहा है और अब ये 3rd Gen के साथ वापसी करने जा रही है. 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली इस नई डस्टर में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 154 बीएचपी की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. ये SUV CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और बाद में हाइब्रिड वेरिएंट भी आने की उम्मीद है. इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा होगा, लेकिन भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर कुछ खास बदलाव किए जाएंगे. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी SUVs से होगा.

Renault Boreal

  • रेनॉल्ट डस्टर के साथ ही कंपनी एक नई प्रीमियम 7-सीटर SUV भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे Renault Boreal कहा जा सकता है. 2025 की दूसरी छमाही में लॉन्च होने वाली ये SUV पेट्रोल इंजन के साथ आएगी और इसमें हाइब्रिड वेरिएंट का विकल्प भी मिल सकता है. इसका डिजाइन डस्टर से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन ज्यादा स्पेस और प्रीमियम फीचर्स के साथ इसे परिवारों के लिए खास बनाया जाएगा. इसका मुकाबला Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी SUVs से होगा.

Nissan Creta-Rival SUV 

  • निसान भी भारतीय मिडसाइज SUV सेगमेंट में अपनी एंट्री की तैयारी कर रही है. ये नई SUV रेनॉल्ट डस्टर के CMF-B+ प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी और 2026 में लॉन्च होगी. कंपनी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस पावरट्रेन देगी, हालांकि इसके फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. लॉन्च के साथ ही इसका मुकाबला Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी बेस्टसेलिंग SUVs से होगा. SUV लॉन्च से पहले निसान एक कॉम्पैक्ट MPV भी पेश कर सकती है.

Tata Sierra 

  • 90 के दशक की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक टाटा सिएरा अब नए अवतार में वापसी कर रही है. कंपनी इसे 2025 के अंत तक लॉन्च करेगी, जिसमें पहले इलेक्ट्रिक वेरिएंट और बाद में पेट्रोल-डीजल वर्जन लाए जाएंगे. Tata Sierra EV को Acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और ये Harrier EV के साथ कई कंपोनेंट्स शेयर करेगी. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 168 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा, जबकि 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प भी आ सकता है. फीचर्स में स्प्लिट हेडलैंप्स, ADAS सेंसर और ग्लॉस ब्लैक ग्रिल शामिल होंगे, जो इसे और भी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुक देंगे. अगर आने वाले समय में SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो तो ये कारें आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

Published at : 25 Sep 2025 01:10 PM (IST)
Tata Motors Kia Renault Nissan Auto News Upcoming SUVs 2025
