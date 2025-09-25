हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो2025 EV रैंकिंग में टाटा और MG ने मारी बाजी, जानें कौन बनी भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार

2025 EV रैंकिंग में टाटा और MG ने मारी बाजी, जानें कौन बनी भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार

2025 में भारत का EV मार्केट टाटा मोटर्स और MG मोटर तक सिमट गया है, जहां टॉप-5 बेस्ट सेलिंग लिस्ट में सिर्फ इनकी गाड़ियां शामिल हैं. वहीं, MG Windsor EV ने Tata Nexon EV को पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इस साल पूरी तरह Tata Motors और MG Motor के इर्द-गिर्द घूमता नजर आया. टॉप-5 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में सिर्फ इन्हीं दोनों कंपनियों की गाड़ियां जगह बना पाईं. सबसे खास बात ये रही कि MG Windsor EV ने पहले ही साल नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली, जबकि Tata की तीन गाड़ियां भी टॉप-5 में शामिल रहीं. आइए विस्तार से जानते हैं.


2025 में नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनी Windsor

  • सितंबर 2024 में लॉन्च हुई MG Windsor EV ने कुछ ही महीनों में शानदार बिक्री दर्ज की. सालभर में इसकी 19,394 यूनिट्स बिकीं और यह लगातार 9 महीनों तक बेस्टसेलर बनी रही. Battery-as-a-Service स्कीम के तहत इसकी शुरुआती कीमत 12 लाख है. इसमें 52.9 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 449 किमी तक की रेंज देता है. अट्रैक्टिव डिजाइन और एडवांस फीचर्स की वजह से Windsor EV ने युवा खरीदारों और फैमिली दोनों को अट्रैक्ट किया और Tata Nexon EV को पीछे छोड़ दिया.

Punch EV – दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल

  • Tata Punch EV ने 2025 में बेहतर प्रदर्शन किया और 17,966 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची. इसमें 25 kWh और 35 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं, जो 421 किमी तक की रेंज देते हैं. Punch EV खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों और नए EV खरीदारों के बीच पॉपुलर हुई. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और लंबी रेंज इसे शहरों और छोटे ट्रिप्स दोनों के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं.

तीसरे स्थान पर रही Tata Tiago EV

  • Tata Tiago EV छोटे शहरों और टियर-2 मार्केट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी रही. इसने 17,145 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. अगस्त 2025 में ही 5,250 यूनिट्स बिकीं और सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ दर्ज की गई. किफायती कीमत और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे भारत के छोटे शहरों में EV खरीदारों के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनाते हैं.

 चौथे स्थान पर खिसकी Tata Nexon EV

  • एक समय भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV रही Tata Nexon EV अब चौथे स्थान पर आ गई है. इस साल इसकी 13,978 यूनिट्स बिकीं. Nexon EV में 30 kWh और 40.5 kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं और यह 465 किमी तक की मैक्स रेंज ऑफर करती है. दमदार फीचर्स और लंबी रेंज के बावजूद MG Windsor EV की एंट्री ने इसकी पोजिशन को कमजोर कर दिया.

टॉप-5 में जगह बनाई MG Comet EV 

  • MG Comet EV ने कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान सिटी कम्यूट की वजह से 10,149 यूनिट्स की बिक्री की और टॉप-5 में जगह बना ली. यह EV 230 किमी की रेंज देती है. अगस्त 2025 में इसकी 1,113 यूनिट्स बिकीं और इसमें 18% महीने-दर-महीने ग्रोथ दर्ज हुई. Comet EV को खासतौर पर सेकंड कार या डेली सिटी ड्राइव के लिए खरीदा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Tata Nexon से Hyundai Venue तक: 24km माइलेज और ADAS वाली इन SUV की बढ़ी डिमांड

Published at : 25 Sep 2025 10:34 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata EVs MG Windsor EV 2025 EV Ranking
और पढ़ें
