नई Kia Seltos की बुकिंग शुरू, Creta और Sierra को कैसे देगी टक्कर? जानें सारी डिटेल्स

भारत में सेकेंड जनरेशन की Kia Seltos आखिरकार पेश कर दी गई है. कंपनी ने इसकी बुकिंग 25,000 रुपये से शुरू कर दी है. लोग इसे Kia की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भी किआ डीलरशिप से आसानी से बुक कर सकते हैं. इसकी कीमत 2 जनवरी 2025 को बताई जाएगी और डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी. वहीं इसका स्पोर्टी X Line मॉडल साल 2026 की दूसरी छमाही में आएगा. नई सेल्टोस पुराने मॉडल से ज्यादा लंबी और चौड़ी है और यह हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा से भी बड़ी है.

Kia Seltos का डिजाइन

2026 Kia Seltos का डिजाइन नई Telluride SUV से इंस्पायर्ड है. इसमें नया टाइगर नोज ग्रिल, आइस-क्यूब LED हेडलैंप, स्टार मैप DRL और नए LED फॉग लैंप दिए गए हैं. इसके साइड में 18-इंच क्रिस्टल कट अलॉय व्हील, नए फ्लश डोर हैंडल और मोटी क्लैडिंग दी गई है, जिससे लुक और भी पावरफुल लगता है. पीछे की तरफ L-शेप LED टेल लैंप और बड़ा रूफ स्पॉयलर इसे स्पोर्टी स्टाइल देता है. नई सेल्टोस की लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1,830 मिमी और ऊंचाई 1,635 मिमी है. इसका 2,690 मिमी का व्हीलबेस इसे अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी SUV में से एक बनाता है. यह SUV 10 नए कलर ऑप्शन और 2 डुअल-टोन कलर में भी उपलब्ध होगी.

कैसा है इंटीरियर और फीचर्स?

किआ ने नई सेल्टोस के केबिन को भी काफी हाई-टेक बना दिया है. इसमें तीन स्क्रीन का बड़ा सेटअप मिलता है जिसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 5 इंच का HVAC डिस्प्ले शामिल है. इसमें वायरलेस Apple CarPlay, Android Auto, वायरलेस चार्जर, 8-स्पीकर बोस सिस्टम, 64 कलर एम्बिएंट लाइट और पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है. SUV में 6 एयरबैग, डिस्क ब्रेक, ABS, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं.

इंजन के पुराने ऑप्शन बरकरार

नई Kia Seltos 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल, CVT, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT जैसे ट्रांसमिशन दिए गए हैं. कुल मिलाकर नई 2026 Seltos डिजाइन, फीचर्स और साइज के मामले में अपने पुराने मॉडल से काफी ज्यादा एडवांस है और SUV मार्केट में बड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है.

