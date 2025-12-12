हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

2026 Renault Duster भारत में नए डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. लॉन्च के बाद ये कार Creta को सीधी टक्कर देगी. आइए इसके संभावित फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Dec 2025 09:28 AM (IST)
रेनॉल्ट की पॉपुलर SUV Duster, जिसे भारत में पहली बार 2012 में लॉन्च किया गया था, अब एक बार फिर नए अवतार में लौटने के लिए तैयार है. 2022 में इसके बंद होने के बाद कंपनी इसका थर्ड-जनरेशन मॉडल पेश करने जा रही है. नई Duster का आधिकारिक डेब्यू 26 जनवरी 2026 को होगा, जिसके बाद इसे भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस बार SUV में डिजाइन, फीचर्स और इंजन-तीनों ही मामलों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

ज्यादा स्टाइलिश और दमदार डिजाइन

  • 2026 Renault Duster अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी लुक के साथ आएगी. इसे नए CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो न सिर्फ SUV की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बल्कि नई Technology को भी सपोर्ट करता है. नई Duster में बड़ा फ्रंट ग्रिल, नया Renault Logo, दमदार LED हेडलाइट्स, मोटी बॉडी क्लैडिंग और चौड़ा एयर डैम SUV को एक मजबूत ऑफ-रोडर जैसा रूप देते हैं. इसके अलावा डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, बड़े फेंडर्स, व्हील आर्च क्लैडिंग और C-शेप LED टेल लैंप इसे और भी बेहतर बनाते हैं. कुल मिलाकर नई Duster अपने बोल्ड डिजाइन की वजह से रोड पर पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और पावरफुल दिखेगी.

प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर

  • नई जेनरेशन Duster में रेनॉल्ट ने इंटीरियर को पूरी तरह अपडेट किया है, ताकि अब यह सिर्फ एक रग्ड SUV न लगकर एक फीचर-पैक्ड, मॉडर्न SUV बन जाए. इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट, ऑल-ब्लैक या डुअल-टोन केबिन, 10-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. बेहतर साउंड के लिए Arkamys 3D साउंड सिस्टम भी दिया गया है. सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल किए गए हैं. प्रीमियम मटेरियल की वजह से केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और लग्जरी फील होगा.

अब सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ

  • 2026 Renault Duster भारत में सिर्फ पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ आएगी. इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 156 BHP की पावर जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलेंगे. यह इंजन परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइव के लिए काफी पॉपुलर है.

Creta और Seltos को मिलेगी कड़ी टक्कर

  • नई Duster का मुकाबला सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Curvv, Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी SUVs से होगा. डिजाइन, फीचर्स और पावरफुल इंजन को देखते हुए साफ है कि इस बार Renault बाजार में जोरदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Published at : 12 Dec 2025 09:28 AM (IST)
2026 Renault Duster New Duster India Launch Renault Duster Vs Creta Duster 2026 Duster 2026 Features
