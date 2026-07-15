महंगा हो गया इन टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाना, अब देना होगा ज्यादा टोल टैक्स, जानें डिटेल्स

अगर आप पंजाब और हरियाणा के रूट पर अक्सर सफर करते हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा टोल टैक्स देना होगा. दऱअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई टोल प्लाजा पर टोल फीस बढ़ा दी है. नई दरें आज यानी 15 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं.

इस फैसले का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले प्राइवेट कार चालकों, बस ऑपरेटर और मालवाहक ट्रक चालकों पर पड़ेगा. हालांकि सभी जगहों पर बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए यह एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा.

किन टोल प्लाजा पर बढ़ाया गया टैक्स?

NHAI ने पंजाब और हरियाणा के कुल 8 प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल फीस में बदलाव किया है. इनमें चंडीगढ़-खरड़-लुधियाना मार्ग का घुलाल टोल प्लाजा, अमृतसर-तरनतारन-हरिके-फरीदकोट-बठिंडा रूट का कोट करोर टोल प्लाजा, काला टिब्बा टोल प्लाजा, शेखपुरा टोल प्लाजा, लहरा बेगा टोल प्लाजा, खुइयां सरवर टोल प्लाजा, कालाझार टोल प्लाजा और पेइंद टोल प्लाजा शामिल हैं. इन सभी जगहों पर नई टोल दरें लागू कर दी गई हैं.

नई दरों के मुताबिक, कार और दूसरे हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए ज्यादातर टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं बसों और ट्रकों के लिए भी टोल फीस बढ़ाई गई है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, फरीदकोट, बठिंडा, अबोहर, पटियाला, मौर और संगरूर के बीच सफर करने वाले लोगों पर पड़ेगा. रोजाना आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है.

इन टोल पर देने होंगे इतने पैसे

अगर नई टोल दरों की बात करें तो चंडीगढ़-खरड़-लुधियाना हाईवे पर स्थित घुलाल टोल प्लाजा पर अब कार और हल्के वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 115 रुपये और राउंड ट्रिप की फीस 170 रुपये कर दी गई है. इसी टोल प्लाजा पर बसों के लिए 390 रुपये और ट्रकों के लिए 580 रुपये का टोल देना होगा.

इसी तरह अमृतसर-तरनतारन-हरिके-फरीदकोट-बठिंडा नेशनल हाईवे पर मौजूद कोट करोर टोल प्लाजा पर कार और हल्के वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 50 रुपये तथा दोतरफा 70 रुपये तय किया गया है. वहीं बसों को 165 रुपये और ट्रकों को 250 रुपये का टोल देना होगा. काला टिब्बा टोल प्लाजा पर कारों और हल्के वाहनों के लिए एक तरफ 50 रुपये और दोतरफा 80 रुपये टोल निर्धारित किया गया है.

इसके अलावा शेखपुरा टोल प्लाजा पर कार और हल्के वाहनों के लिए एक तरफ की फीस 55 रुपये और दोतरफा 85 रुपये कर दी गई है, जबकि बसों के लिए 185 रुपये और ट्रकों के लिए 280 रुपये टोल देना होगा.

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