Kawasaki Bikes Ninja 500: कावासाकी की बाइक्स बेहतर पावर और तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हैं. कावासाकी इंडिया ने ब्रांड की मोटरसाइकिल के MY24 और MY25 मॉडल्स पर स्पेशल बेनिफिट वाउचर निकाले हैं. कावासाकी का ये ऑफर केवल 30 नवंबर तक के लिए वैलिड है. कावासाकी ये ऑफर निंजा 500 (Ninja 500), निंजा 1100SX (Ninja 1100SX), निंजा 300 (Ninja 300) और वर्सेस-एक्स 300 (Versys-X 300) मॉडल्स के लिए है. कावासाकी की इन बाइक्स को केटीएम (KTM), डुकाटी (Ducati) और बीएमडब्ल्यू (BMW) की मोटरसाइकिल टक्कर देती हैं.

Kawasaki Ninja 500

कावासाकी निंजा 500 पर 20,000 रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. कावासाकी की बाइक्स पर ऑफर कैशबैक वाउचर के तौर पर है. कावासाकी की इस मोटरसाइकिल में 451 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन इंजन लगा है. इस इंजन से 9,000 rpm पर 45 bhp की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 42.6 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 5.66 लाख रुपये है.

Kawasaki Ninja 1100SX

कावासाकी निंजा 1100SX पर सबसे बड़ा 55,000 रुपये का ऑफर मिल रहा है. कावासाकी की इस मोटरसाइकिल में 1,099 cc इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जिससे 135 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता है. इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स दिए हैं. कावासाकी की इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपये है.

Kawasaki Ninja 300

निंजा 300 पर केवल 5,000 रुपये के बेनिफिट्स मौजूद हैं. कावासाकी की इस मोटरसाइकिल में 296 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जिससे 38.9 bhp की पावर और 26.1 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियर बॉक्स लगा है. तीन कलर वेरिएंट के साथ भारतीय बाजार में शामिल इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 3.17 लाख रुपये है.

Kawasaki Versys-X 300

कावासाकी की इस बाइक के MY25 मॉडल्स पर 25,000 रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. वर्सेस-एक्स 300 में 296 cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है. बाइक में लगी इस मोटर से 38.8 bhp की पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 3.49 लाख रुपये है.

