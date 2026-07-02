कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
Shark Fin Antenna Work in Car: आपकी कार की छत पर लगा शार्क फिन एंटीना सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता. जानिए इसके पीछे छिपी एडवांस तकनीक और इसके बेहद जरूरी बड़े काम.
Shark Fin Antenna Work in Car: हम सड़कों पर चलते गाड़ियों के रंग, रूप और मॉडल सब के बारे में जानकारी जरूर लेते हैं. लेकिन गाड़ियों में कुछ ऐसा भी पार्ट्स होते हैं जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है. लेकिन उन छोटे-छोटे पार्ट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आज हम भी कार के एक ऐसे ही पार्ट की बात करेंगे जिसे बहुत लोग शोपीस समझते हैं. आपने कई बार देखा होगा की कार की छत पर पीछे की तरफ एक छोटा सा शार्क की पंख जैसा उठा हुआ हिस्सा दिखाई देता है. इसे हम सब शार्क फिन के नाम से जानते हैं.
आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह छोटा सा दिखने वाला पार्ट कार के सबसे जरूरी और एडवांस फीचर्स में से एक है. यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है होता है. तो चलिए जानतें हैं कि आपकी कार की छत पर लगा यह शार्क फिन असल में क्या काम करता है.
यह छोटा पार्ट है बेहद स्मार्ट
बता दें कि, आपकी कार में लगे शार्क फिन कोई मामूली डिवाइस नहीं होता है. कार में इसको सिर्फ एफएम या रेडियो नेटवर्क के लिए नहीं दिया जाता है. बल्कि यह एक ऑल-इन-वन सिग्नल्स रिसीवर है. इस छोटे से प्लास्टिक शेल के अंदर बेहद एडवांस सर्किट बोर्ड और एंटेना छिपे होते हैं. जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहते हैं. आपकी कार का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम इसी की मदद से सटीक लाइव लोकेशन और रास्ता दिखाता है.
जबकि इसके अलावा आजकल की मॉडर्न कनेक्टेड कारों में जो इन-बिल्ट इंटरनेट, वॉयस कमांड, लाइव वेदर अपडेट और मोबाइल ऐप से कार कंट्रोल करने जैसे धांसू फीचर्स भी इस पार्ट के जरिये ही मिलते हैं.
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कार का बढ़ाता है माइलेज
जब भी आप हाईवे पर या खाली रोड पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो सामने से आने वाली तेज हवा गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलती है. इस ऑटोमोबाइल की दुनिया में ड्रैग कहा जाता है. इस हवा के दबाव को काटने के लिए इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जिससे तेल ज्यादा खर्च होता है.
लेकिन आपको बता दें कि शार्क फिन का नुकीला डिजाइन हवा को दो हिस्सों में बहुत आसानी से चीर देता है. हवा का रुकावट कम होने की वजह से गाड़ी बेहद स्टेबल होकर चलती है और इंजन पर लोड कम पड़ता है और सीधे तौर पर इससे आपकी कार का माइलेज भी बेहतर होता है.
खराब मौसम में भी करता है आपकी कार की मदद
आपने गौर किया होगा कि पुराने जमाने के वायर वाले एंटीना तेज आंधी, तूफान या भारी बारिश में अक्सर सिग्नल्स छोड़ देते थे और रेडियो में अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगती थी. लेकिन शार्क फिन एंटीना को वाटरप्रूफ और कॉम्पैक्ट बनाया जाता है. इस पर खराब मौसम का कोई असर नहीं पड़ता.
यह मूसलाधार बारिश या कड़कड़ाती धूप में भी बिना किसी रुकावट के आपके केबिन तक फ्रीक्वेंसी पहुंचाता रहता है. तो अगली बार जब आप अपनी कार की छत पर इस छोटे से शार्क फिन को देखें तो इसे सिर्फ एक मामूली सा पार्ट न समझें बल्कि यह आपकी गाड़ी का एक बेहद जरूरी हाई-टेक गैजेट है.
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