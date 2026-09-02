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हिंदी न्यूज़ऑटोनए ब्रांड के साथ JSW लॉन्च कर सकती है 1000 KM रेंज वाली गाड़ी, जानें खासियत

नए ब्रांड के साथ JSW लॉन्च कर सकती है 1000 KM रेंज वाली गाड़ी, जानें खासियत

JSW Motors की पहली कार Jetour T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है. इस SUV को कंपनी के नए ब्रांड के तहत भारत में पेश किया जा सकता है. आइए गाड़ी के बारे में जान लेते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 02 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में एक नया कार ब्रांड दस्तक देने की तैयारी में है. JSW Motors जल्द ही भारत में अपने नए ब्रांड को लॉन्च कर सकती है. कंपनी साल के अंत तक अपना पहला मॉडल बाजार में उतार सकती है. अभी कंपनी की ओर से लॉन्च डेट या दूसरी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. खास बात यह है कि JSW Motors का यह ब्रांड JSW MG से अलग होगा और इसके तहत नई एनर्जी व्हीकल्स यानी NEV को बाजार में उतारने की तैयारी है. 

JSW Motors का नया ब्रांड पेट्रोल या डीजल कारों की बजाय नई एनर्जी वाली कारों पर फोकस कर सकता है. इस कैटेगरी में फुल इलेक्ट्रिक कार (EV), हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) जैसी गाड़ियां शामिल हो सकती हैं. इसका मतलब है कि कंपनी शुरुआत से ही ऐसे मॉडल लाने की कोशिश कर सकती है, जो इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन के साथ आएं. भारतीय बाजार में यह रणनीति कंपनी को दूसरे नए ब्रांड से अलग पहचान बनाने में मदद कर सकती है.

Jetour T2 पर बेस्ड SUV हो सकती है कार

  • JSW Motors की पहली कार Jetour T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड SUV हो सकती है. इस SUV को कंपनी के नए ब्रांड के तहत भारत में पेश किया जा सकता है. Jetour T2 एक बॉक्सी और मजबूत डिजाइन वाली SUV है, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से बेचा जाता है. भारत में आने वाले मॉडल में JSW Motors के लोगो के साथ डिजाइन और फीचर्स में कुछ बदलाव किए जाने की उम्मीद है.

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  • पावरट्रेन की बात करें तो भारत में आने वाली Jetour T2 बेस्ड SUV को केवल प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उतारे जाने की उम्मीद है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया जा सकता है. यानी कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी कुल ड्राइविंग रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है.
  • PHEV का फायदा यह है कि इसमें पेट्रोल इंजन के साथ बड़ी बैटरी भी होती है, जिसे बाहरी चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. छोटी दूरी पर कार को सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चलाया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी के सफर में पेट्रोल इंजन भी काम करता है. इस तरह ग्राहक को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, दोनों तरह की ड्राइविंग का फायदा मिल सकता है.

Toyota Fortuner को मिलेगी टक्कर

  • अगर JSW Motors इस SUV को इसी पावरट्रेन के साथ लॉन्च करती है, तो इसका मुकाबला भारत में Toyota Fortuner जैसी दमदार SUVs से हो सकता है. Jetour T2 का डिजाइन भी मजबूत और ऑफ-रोडिंग SUV जैसा है, इसलिए यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो बड़ी और दमदार SUV के साथ इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन चाहते हैं.
  • JSW Motors भविष्य में भारत में करीब 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले कई मॉडल ला सकती है. इनमें अलग-अलग सेगमेंट की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें शामिल हो सकती हैं. Jetour T2 पर बेस्ड SUV कंपनी के नए ब्रांड का फ्लैगशिप मॉडल हो सकती है. इसके बाद कंपनी भारत में अपनी NEV रेंज को धीरे-धीरे बढ़ा सकती है.

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  • भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का बाजार तेजी से बदल रहा है. ऐसे समय में JSW Motors का केवल NEV पर फोकस करना कंपनी के लिए एक अलग रणनीति साबित हो सकता है. नया ब्रांड होने के कारण कंपनी शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल की रेंज तैयार कर सकती है. इससे वह उन ग्राहकों को टारगेट कर सकेगी, जो पेट्रोल-डीजल कारों के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड विकल्प तलाश रहे हैं.
  • फिलहाल JSW Motors की ओर से नए ब्रांड और पहली SUV को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो Jetour T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में कंपनी की शुरुआत कर सकती है. इसके बाद 10 से 50 लाख रुपये के बीच कई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल पेश किए जाने की उम्मीद है.

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Published at : 02 Sep 2026 01:00 PM (IST)
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JSW Motors Jetour T2 JSW New SUV
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