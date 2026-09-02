315 KM रेंज और कीमत 8 लाख से शुरू, मारुति की सस्ती EV में क्या खास?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के ऑप्शन सीमित हैं. ऐसे में मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये के आसपास या इससे कम रखी जा सकती है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.50 लाख रुपये होने की उम्मीद है. वहीं, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 10.50 लाख रुपये तक जा सकती है.

मारुति की यह नई इलेक्ट्रिक कार किसी मौजूदा पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में बदलकर तैयार नहीं की जाएगी. कंपनी इसे शुरुआत से ही डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर विकसित कर सकती है. इसका फायदा यह होगा कि कार के डिजाइन में बैटरी, मोटर और दूसरे इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए बेहतर तरीके से जगह बनाई जा सकेगी. इससे केबिन स्पेस और बैटरी पैकेजिंग को भी बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

315 किलोमीटर तक हो सकती है रेंज

मारुति की इस सस्ती EV में बहुत बड़ी बैटरी देने की बजाय छोटा बैटरी पैक इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कार की कीमत को कम रखने में मदद मिलेगी. इसकी रेंज 250 से 315 किलोमीटर के बीच हो सकती है. यानी एक बार फुल चार्ज करने पर यह कार शहर में रोजाना आने-जाने और आसपास के सफर के लिए पर्याप्त रेंज दे सकती है.

मारुति इस इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए इसकी कीमत कम रखने पर खास ध्यान दे सकती है. इसके लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को भारत में तैयार करने यानी लोकलाइजेशन बढ़ाने पर जोर दे सकती है. साथ ही, छोटा बैटरी पैक भी लागत कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कार की टारगेट एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.50 लाख से 10.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

मौजूदा इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा को कंपनी प्रीमियम नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचती है. लेकिन नई किफायती इलेक्ट्रिक कार को एरिना डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचे जाने की उम्मीद है. इससे कंपनी इस कार को अपने बड़े मास-मार्केट ग्राहक आधार तक आसानी से पहुंचा सकेगी. वैगनआर, स्विफ्ट और दूसरी छोटी कार खरीदने वाले ग्राहक इस नई EV के खरीदार हो सकते हैं.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

इस नई इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन भारत में किए जाने की उम्मीद है. भारत में प्रोडक्शन होने से कंपनी को लागत कम रखने और ज्यादा लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अभी कार के नाम, लॉन्च डेट, बैटरी कैपेसिटी, मोटर पावर और चार्जिंग स्पीड जैसी अहम जानकारियां सामने नहीं आई हैं.

अगर मारुति इस कार को करीब 8.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत और 250 से 315 किलोमीटर की रेंज के साथ बाजार में उतारती है, तो इसका मुकाबला मौजूदा किफायती इलेक्ट्रिक कारों से होगा. इनमें टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV जैसे मॉडल शामिल हैं. खास बात यह होगी कि मारुति का बड़ा एरिना नेटवर्क और मजबूत सर्विस नेटवर्क इस कार को ग्राहकों तक पहुंचाने में कंपनी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है.

सुजुकी ने हाल ही में जापान में ई-स्काई नाम की छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक पेश की है. इसमें 26 kWh का बैटरी पैक दिया गया है और इसकी रेंज करीब 310 किलोमीटर तक बताई गई है. इसका डिजाइन छोटा और बॉक्सी है, जिससे कम बाहरी आकार में ज्यादा केबिन स्पेस देने की कोशिश की गई है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारत के लिए तैयार की जा रही मारुति की नई EV और ई-स्काई का आपस में कोई सीधा संबंध है.

आम ग्राहकों के लिए क्यों खास होगी?

मारुति की नई इलेक्ट्रिक कार अगर अनुमानित कीमत और रेंज के साथ आती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए अहम विकल्प बन सकती है जो पहली बार EV खरीदना चाहते हैं, लेकिन महंगी इलेक्ट्रिक कारों का बजट नहीं रखते.

छोटी बैटरी, कम कीमत और शहर के रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से रेंज रखने की रणनीति से कंपनी इलेक्ट्रिक कार को बड़े मास-मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती है. हालांकि, इसकी वास्तविक कीमत, फीचर्स और रेंज का पता कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा.

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