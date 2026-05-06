हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स

फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स

Jetour T2 Hybrid: गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइब्रिड तकनीक है, जिससे यह शहर में केवल बिजली से भी चल सकती है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम करने लगता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 May 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में जल्द ही एक नई और काफी मॉडर्न SUV पेश होने जा रही है. JSW Group अपनी पहली कार के रूप में Jetour T2 PHEV को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह SUV खास इसलिए है क्योंकि यह पेट्रोल और बिजली दोनों से चलती है, जिसे प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक कहा जाता है. इसका मतलब है कि गाड़ी को आप चार्ज भी कर सकते हैं और इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार फुल टैंक और पूरी तरह चार्ज होने के बाद करीब 1200 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के सफर के लिए बहुत किफायती और यूजफुल बनाता है. इस SUV के दिवाली 2026 के आसपास भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखा जाएगा.

गाड़ी की क्या है खासियत?

Jetour T2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइब्रिड तकनीक है, जिससे यह शहर में केवल बिजली से भी चल सकती है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम करने लगता है. इससे न सिर्फ फ्यूल की बचत होती है, बल्कि पॉल्यूशन भी कम होता है.

यह भी पढ़ें:- ये हैं भारत में सबसे ज्यादा रीसैल वैल्यू वाले टू-व्हीलर्स, 2-3 साल बाद भी मिलती है तगड़ी कीमत! 

इसका डिजाइन काफी मजबूत और बॉक्सी स्टाइल का होगा, जो देखने में पावरफुल SUV जैसा लगेगा. गाड़ी में हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़ी बॉडी दी जाएगी, जिससे यह खराब रास्तों या ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है. 

इसके साथ ही गाड़ी में मॉडर्न फीचर्स जैसे बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी सिस्टम (ADAS) मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

गाड़ी का इंजन और संभावित कीमत

Jetour T2 के इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो बेहतर पावर और माइलेज देने में मदद करेगा. यह गाड़ी उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो पेट्रोल कार की सुविधा के साथ इलेक्ट्रिक कार का फायदा भी लेना चाहते हैं.

कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 20 लाख से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो इसके अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करेगी. कुल मिलाकर, यह SUV आने वाले समय में भारतीय बाजार में एक नई और स्मार्ट पसंद बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी रेंज, आधुनिक टेक्नोलॉजी और कम खर्च वाली गाड़ी चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें:-Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स? 

Published at : 06 May 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Jetour T2 Jetour T2 Hybrid Jetour T2 Mileage India Hybrid SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
ऑटो
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
ऑटो
Ola-Bajaj को पछाड़ TVS ने बिक्री में हासिल की टॉप-1 पोजीशन, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट
Ola-Bajaj को पछाड़ TVS ने बिक्री में हासिल की टॉप-1 पोजीशन, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट
ऑटो
Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स?
Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक?
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: '100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
'100 फीसदी PDA सरकार आएगी..', ओम प्रकाश राजभर के बयान से खलबली, अखिलेश यादव भी चौंके
विश्व
US-Iran War: जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
जमीन निगल गई या आसमान... होर्मुज से गुजरते ही इमरजेंसी सिग्नल भेजकर कहां गायब हुआ अमेरिका का फ्यूल विमान
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget