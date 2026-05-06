फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में जल्द ही एक नई और काफी मॉडर्न SUV पेश होने जा रही है. JSW Group अपनी पहली कार के रूप में Jetour T2 PHEV को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह SUV खास इसलिए है क्योंकि यह पेट्रोल और बिजली दोनों से चलती है, जिसे प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक कहा जाता है. इसका मतलब है कि गाड़ी को आप चार्ज भी कर सकते हैं और इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार फुल टैंक और पूरी तरह चार्ज होने के बाद करीब 1200 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी के सफर के लिए बहुत किफायती और यूजफुल बनाता है. इस SUV के दिवाली 2026 के आसपास भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखा जाएगा.

गाड़ी की क्या है खासियत?

Jetour T2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइब्रिड तकनीक है, जिससे यह शहर में केवल बिजली से भी चल सकती है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम करने लगता है. इससे न सिर्फ फ्यूल की बचत होती है, बल्कि पॉल्यूशन भी कम होता है.

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इसका डिजाइन काफी मजबूत और बॉक्सी स्टाइल का होगा, जो देखने में पावरफुल SUV जैसा लगेगा. गाड़ी में हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़ी बॉडी दी जाएगी, जिससे यह खराब रास्तों या ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है.

इसके साथ ही गाड़ी में मॉडर्न फीचर्स जैसे बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी सिस्टम (ADAS) मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

गाड़ी का इंजन और संभावित कीमत

Jetour T2 के इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो बेहतर पावर और माइलेज देने में मदद करेगा. यह गाड़ी उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो पेट्रोल कार की सुविधा के साथ इलेक्ट्रिक कार का फायदा भी लेना चाहते हैं.

कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 20 लाख से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो इसके अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करेगी. कुल मिलाकर, यह SUV आने वाले समय में भारतीय बाजार में एक नई और स्मार्ट पसंद बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी रेंज, आधुनिक टेक्नोलॉजी और कम खर्च वाली गाड़ी चाहते हैं.

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