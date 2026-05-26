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हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति के बाद अब Toyota पेश करेगी अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, कीमत हो सकती है सिर्फ इतनी

मारुति के बाद अब Toyota पेश करेगी अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, कीमत हो सकती है सिर्फ इतनी

Toyota Flex Fuel Car: फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक ऐसी होती है जिसमें कार का इंजन नॉर्मल पेट्रोल के अलावा ज्यादा एथेनॉल मिक्स फ्यूल, जैसे E20, E85 या यहां तक कि E100 पर भी चल सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 May 2026 01:10 PM (IST)
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भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटो कंपनियां वैकल्पिक फ्यूल पर तेजी से काम कर रही हैं. इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के बाद अब फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को भविष्य का बड़ा विकल्प माना जा रहा है. इसी कड़ी में Toyota भी जल्द भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लेक्स-फ्यूल SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि यह SUV पेट्रोल के साथ-साथ एथेनॉल मिक्स फ्यूल पर भी चल सकेगी, जिससे फ्यूल खर्च और प्रदूषण दोनों कम होंगे.

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक ऐसी होती है जिसमें कार का इंजन नॉर्मल पेट्रोल के अलावा ज्यादा एथेनॉल मिक्स फ्यूल, जैसे E20, E85 या यहां तक कि E100 पर भी चल सकता है. एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. भारत सरकार भी एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि देश की विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सके. यही वजह है कि अब कई बड़ी कंपनियां इस तकनीक को तेजी से अपनाने लगी हैं. गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये के करीब हो सकती है. 

ये मॉडल किया जा सकता है पेश

Toyota जिस SUV पर काम कर रही है वह कंपनी की मौजूदा हाइब्रिड तकनीक के साथ फ्लेक्स-फ्यूल सिस्टम का मिश्रण हो सकती है. यानी आने वाली SUV में बेहतर माइलेज के साथ कम उत्सर्जन देखने को मिल सकता है. इससे पहले Toyota दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स-फ्यूल कार के रूप में Toyota Innova Hycross का एथेनॉल आधारित मॉडल भी पेश कर चुकी है.

कंपनी अपनी किसी पॉपुलर SUV प्लेटफॉर्म पर यह नई तकनीक ला सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में Toyota की कई नई गाड़ियां, जैसे अगली पीढ़ी की Fortuner या Hyryder आधारित मॉडल्स में भी वैकल्पिक फ्यूल तकनीक देखने को मिल सकती है. कंपनी भारत में मल्टी-पावरट्रेन रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल सभी ऑप्शन शामिल होंगे.

कम प्रदूषण फैलाती हैं गाड़ियां

फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि ये नॉर्मल पेट्रोल कारों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती हैं.साथ ही एथेनॉल की कीमत पेट्रोल से कम होने की वजह से लोगों का फ्यूल खर्च भी घट सकता है. हालांकि, फिलहाल भारत में E85 या E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल की मौजूदगी सीमित है. यही कारण है कि इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने में अभी कुछ समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 26 May 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Car News Toyota Motors Toyota Innova Hycross Toyota Flex Fuel Flex Fuel Car Mileage
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