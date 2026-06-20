मानसून और गर्मी से बाइक को बचाना है? अभी करा लें ये 5 जरूरी चेकअप

Bike Maintenance Tips: आपको अगर बाइक चलाने का शौक है और आप बस बाइक चलाने जानतें है तो आपको यह महंगा पड़ सकता है. क्योंकि, बाइक को चलाने के साथ उसकी देखभाल भी जरूरी है. अभी भारत में मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी गाड़ियों का दम निकाल देती है तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की बारिश सड़कों पर पानी भरकर बाइक की परफॉर्मेंस बिगाड़ सकती है. ऐसे बदलते मौसम में अक्सर बाइक बीच रास्ते में बंद हो जाती है या उसमें कोई बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है.

इस तरह की अचानक आने वाली मुसीबतों और महंगे रिपेयरिंग के खर्चे से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है और वह है सही समय पर मेंटेनेंस. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल धूप और पानी दोनों का मुकाबला बिना किसी दिक्कत के करे तो आपको मैकेनिक के पास जाकर कुछ बेहद जरूरी चेकअप तुरंत करवा लेने चाहिए. ये आसान से टिप्स न सिर्फ आपकी राइड को सेफ बनाएंगे बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे. तो चलिए जानतें हैं कि, कौन से जरूरी चेकअप हैं.

इन दोनों पार्ट्स को जरूर चेक करायें

तेज गर्मी में बाइक का इंजन बहुत जल्दी गर्म होने लगता है. इसलिए सबसे पहले अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेक करें. अगर ऑयल काला पड़ गया है या उसका लेवल कम है तो उसे तुरंत बदलवा लें. खराब इंजन ऑयल की वजह से इंजन के पार्ट्स आपस में रगड़ खाने लगते हैं जिससे गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है.

इसके अलावा जिन बाइक्स में लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है उनके कूलेंट लेवल को भी जरूर चेक करायें. गर्मी के मौसम में कूलेंट इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है. वहीं मानसून की उमस में भी सही चिपचिपाहट वाला ऑयल इंजन को जंग लगने से बचाता है और उसे सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है.

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टायर्स पर दें ध्यान

बारिश के मौसम में सड़कें बहुत ज्यादा फिसलन भरी हो जाती हैं. जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है. अपनी बाइक के टायर्स की गहराई को ध्यान से देखें. अगर टायर पूरी तरह घिस चुके हैं या एक दम फ्लैट हो चुके हैं, तो उन्हें तुरंत बदलवाने में ही भलाई है. घिसे हुए टायर्स पानी में ग्रिप नहीं बना पाते और ब्रेक लगाने पर बाइक सीधे स्लिप कर जाती है.

इसके साथ ही, टायर्स में एयर प्रेशर कंपनी के बताए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रखें. गर्मी में हवा ज्यादा होने से टायर फटने का डर रहता है. जबकि बारिश में सही एयर प्रेशर होने से पानी के बीच भी सड़क पर आपकी गाड़ी की पकड़ बेहद मजबूत बनी रहती है.

ब्रेक पर दें हमेशा ध्यान

मानसून के दौरान बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे स्पार्क प्लग, बैटरी टर्मिनल्स और वायरिंग में पानी घुसने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है. इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बाइक स्टार्ट होना बंद कर देती है. मैकेनिक से कहकर सारे इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स पर एंटी-रस्ट स्प्रे या ग्रीस लगवा लें ताकि पानी का असर न हो.

इसके बाद बारी आती है सबसे जरूरी चीज यानी ब्रेक्स की. बारिश के गंदे पानी की वजह से ब्रेक पैड्स में कीचड़ जमा हो जाता है. जिससे ब्रेक लगाने पर अजीब सी आवाज आने लगती है और ग्रिप कम हो जाती है. ब्रेक शूज को साफ करवाएं और ब्रेक ऑयल का लेवल भी सही रखें ताकि इमरजेंसी में ब्रेक अभी धोखा न दें.

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