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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesमानसून और गर्मी से बाइक को बचाना है? अभी करा लें ये 5 जरूरी चेकअप

मानसून और गर्मी से बाइक को बचाना है? अभी करा लें ये 5 जरूरी चेकअप

Bike Maintenance Tips: मानसून और चिलचिलाती गर्मी में अपनी बाइक को ब्रेकडाउन से बचाना है? तो तुरंत करवा लें ये 5 जरूरी चेकअप. आपकी बाइक हमेशा टकाटक चलेगी और बीच रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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Bike Maintenance Tips: आपको अगर बाइक चलाने का शौक है और आप बस बाइक चलाने जानतें है तो आपको यह महंगा पड़ सकता है. क्योंकि, बाइक को चलाने के साथ उसकी देखभाल भी जरूरी है. अभी भारत में मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी गाड़ियों का दम निकाल देती है तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की बारिश सड़कों पर पानी भरकर बाइक की परफॉर्मेंस बिगाड़ सकती है. ऐसे बदलते मौसम में अक्सर बाइक बीच रास्ते में बंद हो जाती है या उसमें कोई बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है. 

इस तरह की अचानक आने वाली मुसीबतों और महंगे रिपेयरिंग के खर्चे से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है और वह है सही समय पर मेंटेनेंस. अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल धूप और पानी दोनों का मुकाबला बिना किसी दिक्कत के करे तो आपको मैकेनिक के पास जाकर कुछ बेहद जरूरी चेकअप तुरंत करवा लेने चाहिए. ये आसान से टिप्स न सिर्फ आपकी राइड को सेफ बनाएंगे बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे. तो चलिए जानतें हैं कि, कौन से जरूरी चेकअप हैं.

इन दोनों पार्ट्स को जरूर चेक करायें  

तेज गर्मी में बाइक का इंजन बहुत जल्दी गर्म होने लगता है. इसलिए सबसे पहले अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेक करें. अगर ऑयल काला पड़ गया है या उसका लेवल कम है तो उसे तुरंत बदलवा लें. खराब इंजन ऑयल की वजह से इंजन के पार्ट्स आपस में रगड़ खाने लगते हैं जिससे गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है. 

इसके अलावा जिन बाइक्स में लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है उनके कूलेंट लेवल को भी जरूर चेक करायें. गर्मी के मौसम में कूलेंट इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है. वहीं मानसून की उमस में भी सही चिपचिपाहट वाला ऑयल इंजन को जंग लगने से बचाता है और उसे सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है.

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टायर्स पर दें ध्यान 

बारिश के मौसम में सड़कें बहुत ज्यादा फिसलन भरी हो जाती हैं. जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है. अपनी बाइक के टायर्स की गहराई को ध्यान से देखें. अगर टायर पूरी तरह घिस चुके हैं या एक दम फ्लैट हो चुके हैं, तो उन्हें तुरंत बदलवाने में ही भलाई है. घिसे हुए टायर्स पानी में ग्रिप नहीं बना पाते और ब्रेक लगाने पर बाइक सीधे स्लिप कर जाती है. 

इसके साथ ही, टायर्स में एयर प्रेशर कंपनी के बताए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रखें. गर्मी में हवा ज्यादा होने से टायर फटने का डर रहता है. जबकि बारिश में सही एयर प्रेशर होने से पानी के बीच भी सड़क पर आपकी गाड़ी की पकड़ बेहद मजबूत बनी रहती है.

ब्रेक पर दें हमेशा ध्यान 

मानसून के दौरान बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे स्पार्क प्लग, बैटरी टर्मिनल्स और वायरिंग में पानी घुसने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है. इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बाइक स्टार्ट होना बंद कर देती है. मैकेनिक से कहकर सारे इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स पर एंटी-रस्ट स्प्रे या ग्रीस लगवा लें ताकि पानी का असर न हो. 

इसके बाद बारी आती है सबसे जरूरी चीज यानी ब्रेक्स की. बारिश के गंदे पानी की वजह से ब्रेक पैड्स में कीचड़ जमा हो जाता है. जिससे ब्रेक लगाने पर अजीब सी आवाज आने लगती है और ग्रिप कम हो जाती है. ब्रेक शूज को साफ करवाएं और ब्रेक ऑयल का लेवल भी सही रखें ताकि इमरजेंसी में ब्रेक अभी धोखा न दें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Bike Maintenance Tips Engine Oil Change Monsoon Bike Care Summer Motorcycle Checklist
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