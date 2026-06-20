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हिंदी न्यूज़ऑटोCarHyundai और Kia के लिए नई चुनौती, Renault की 4 SUVs पर टिकी सबकी नजर

Hyundai और Kia के लिए नई चुनौती, Renault की 4 SUVs पर टिकी सबकी नजर

Renault Upcoming SUVs: हुंडई और किआ की छुट्टी करने आ रही हैं रेनो की 4 नई दमदार SUVs. इनमें नई डस्टर हाइब्रिड से लेकर बजट इलेक्ट्रिक कार तक शामिल हैं, जो मार्केट में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 01:31 PM (IST)
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Renault Upcoming SUVs: भारतीय सड़कों पर हमें पिछले कुछ समय में लगातार SUVs की मांग बढ़ती दिख रही है. जिसके चलते कार कंपनियां भी अपना पूरा फोकस बेहतरीन एसयूवी पर दें रहीं हैं. बता दें कि, भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसे SUV की जमकर डिमांड है. लेकिन अब Renault ने पूरी तरह कमर कस ली है. कंपनी भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने के लिए एक नहीं, बल्कि चार धांसू SUVs उतारने की तैयारी में है. 

हाल ही में आई न्यू जेनरेशन डस्टर की भारी सफलता के बाद कंपनी का हौसला सातवें आसमान पर है. रेनो के इस मास्टर प्लान में पेट्रोल कारों के अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर कोरियन ब्रैंड्स की टेंशन बढ़ाने वाली हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, रेनॉल्ट कौन-कौन सी एसयूवी लांच कर सकती है.

डस्टर हाइब्रिड जल्द होगी लांच 

रेनॉल्ट के नए एसयूवी लिस्ट में सबसे पहला नाम न्यू-जेनरेशन रेनो डस्टर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन का है. जो दिवाली 2026 के आस-पास दस्तक दे सकती है. लुक और डिजाइन के मामले में यह स्टैंडर्ड डस्टर जैसी ही होगी, लेकिन इसके हुड के नीचे 1.8-लीटर का दमदार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा. 

यह सेटअप दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4 kWh की बैटरी के साथ आएगा. जो 160 bhp की पावर जनरेट करेगा. इसकी सबसे बड़ी SUV इसकी माइलेज होगी, जो करीब 26 किमी प्रति लीटर तक जा सकती है, और शहर में इसे 80% तक ईवी मोड पर चलाया जा सकेगा.

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सबसे सस्ती हाइब्रिड कार भी होगी लांच 

डस्टर हाइब्रिड की कामयाबी के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए रेनो अपनी बिल्कुल नई सब-4 मीटर एसयूवी रेनो ब्रिजर का हाइब्रिड मॉडल भी लाने वाली है. उम्मीद है कि यह एसयूवी 1.2-लीटर के हाइब्रिड-रेडी पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. जिसमें एक छोटा बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर फिट रहेगा. 

यह भारतीय बाजार में अब तक की सबसे किफायती और बजट-फ्रेंडली हाइब्रिड कारों में से एक हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला मारुति ब्रेज़ा और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों से होगा जो माइलेज के शौकीनों को बेहद पसंद आएगी.

इलेक्ट्रिक और प्रीमियम सेगमेंट में भी कुछ खास 

ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए रेनॉल्ट भारतीय बाजार में Bridger EV को पेश करेगी. यह भारत में कंपनी की पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है. इसकी शुरुआती कीमत 13 से 18 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. 

लॉन्च होने के बाद यह सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर देगी. इसके अलावा कंपनी अपनी प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी बोरियल हाइब्रिड पर भी काम कर रही है जो 2027 तक भारतीय मार्किट में दस्तक दे सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Rivals Renault Upcoming SUVs India New Duster Hybrid Launch Renault Bridger EV Price
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