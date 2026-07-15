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हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में JCB बुलडोजर खरीदने का है प्लान? मार्केट में मौजूद है ये सबसे सस्ता मॉडल

कम बजट में JCB बुलडोजर खरीदने का है प्लान? मार्केट में मौजूद है ये सबसे सस्ता मॉडल

JCB Cheapest Model: जेसीबी बुलडोजर खरीदकर लोग अलग-अलग कामों में इसका यूज करते हैं. कुछ लोग इसे किराये पर देकर अच्छी कमाई करते हैं. आपके लिए जानना जरूरी है कि सबसे सस्ते बुलडोजर की कीमत क्या है?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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भारत में अक्सर जेसीबी बुलडोजर चर्चा का विषय रहता है. जब भी सड़क निर्माण, बिल्डिंग बनाने, खुदाई या अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो इस मशीन का नाम ही सामने आता है. बुलडोजर बनाने वाली कंपनी जेसीबी अलग-अलग तरह की निर्माण मशीनें बनाती है.

जेसीबी बुलडोजर खरीदकर लोग अलग-अलग कामों में इसका यूज करते हैं. कुछ लोग इसे किराये पर देकर अच्छी कमाई करते हैं. अगर आप भी JCB मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि सबसे सस्ते जेसीबी बुलडोजर की कीमत क्या है? 

कितनी है सबसे सस्ते JCB बुलडोजर की कीमत?

अगर कीमत की बात करें तो JCB का सबसे किफायती मॉडल JCB 2DX बैकहो लोडर माना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18 लाख से 20 लाख रुपये के बीच होती है. छोटे और मिडिल लेवल के कामों के लिए यह मॉडल काफी पॉपुलर है और कम बजट में JCB खरीदने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 

इसके अलावा JCB 3DX Plus बुलडोजर भी बाजार में मौजूद है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 30 लाख रुपये से 32 लाख रुपये के बीच रहती है. यह मॉडल ज्यादा कैपेसिटी और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और बड़े निर्माण कार्यों में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है. 

आपके पास ये ऑप्शन्स भी मौजूद

इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा पावर वाली मशीन चाहिए तो JCB 3DX बैकहो लोडर एक बेहतर ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 35 लाख से 38 लाख रुपये तक जाती है. यह मशीन भारी खुदाई, लोडिंग और बड़े निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसके साथ ही JCB के 100C1 Excavator मॉडल की कीमत करीब 26 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच होती है. यह मशीन खुदाई वाले कामों में ज्यादा यूज की जाती है. आपके लिए जानना जरूरी है कि यहां बताई गई कीमतें एक्स-शोरूम हैं. अलग-अलग राज्यों, शहरों, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, बीमा और वेरिएंट के आधार पर ऑन-रोड कीमत में बदलाव हो सकता है.

किन कामों में इस्तेमाल होता है जेसीबी बुलडोजर?

JCB बुलडोजर का इस्तेमाल सड़क निर्माण, पुल बनाने, इमारतों की नींव खोदने, मलबा हटाने और कई तरह के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है. यही वजह है कि यह मशीन निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीनों में शामिल है. हालांकि आम लोगों को इसकी जरूरत कम पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे खरीदने की बजाय जरूरत के हिसाब से किराए पर लेते हैं. वहीं ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां और मशीन रेंटल का कारोबार करने वाले लोग इसे खरीदते हैं. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Jul 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Auto News JCB 3DX JCB Bulldozer Price JCB Backhoe Loader JCB 2DX
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