क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI

अगर आप ऐसी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो देखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ दमदार इंजन भी देती हो तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खासकर उन लोगों के बीच यह बाइक काफी पसंद की जाती है जो Royal Enfield का क्लासिक अंदाज चाहते हैं, लेकिन ज्यादा भारी बाइक नहीं खरीदना चाहते.

Hunter 350 कंपनी की हल्की और कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, जिसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी राइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.37 लाख रुपये है और इसका माइलेज 36.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है.

कितनी है इस बाइक की कीमत?

Royal Enfield Hunter 350 की कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.37 लाख रुपये है. इसके अलग-अलग वेरिएंट और कलर ऑप्शन के साथ कीमत बढ़ती जाती है. बाइक खरीदते समय एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी जुड़ते हैं, इसलिए ऑन-रोड कीमत इससे ज्यादा हो जाती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 1.60 लाख रुपये से 1.96 लाख रुपये के बीच है.

Hunter 350 के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत अलग है. कुछ मौजूदा लिस्टिंग में इसके टॉप वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 2.32 लाख रुपये तक है, हालांकि वास्तविक कीमत डीलर, शहर और चुने गए वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है.इसलिए बाइक खरीदने से पहले अपने शहर की ऑन-रोड कीमत जरूर चेक करनी चाहिए.

अगर आपकी मंथली इनकम 30 हजार रुपये है और आप कोई दूसरी EMI नहीं भर रहे हैं तो इसे आसानी से 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं.

हर महीने EMI का हिसाब

अगर आप पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते हैं तो Hunter 350 को फाइनेंस के जरिए भी खरीदा जा सकता है.उपलब्ध EMI कैलकुलेशन के मुताबिक, अलग-अलग वेरिएंट के लिए डाउन पेमेंट और EMI अलग होती है. उदाहरण के तौर पर 36 महीने के टाइम और करीब 9.7 फीसदी ब्याज दर पर बेस वेरिएंट की EMI करीब 4,615 रुपये महीने से शुरू होती है. वहीं टॉप वेरिएंट के लिए EMI करीब 5,500 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.

Royal Enfield Hunter 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.यह सेटअप बाइक को शहर की रोजाना राइड के साथ हाईवे पर भी पावर देने के लिए बनाया गया है.

माइलेज की बात करें तो Royal Enfield की Hunter 350 से करीब 36 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, वास्तविक माइलेज राइडिंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क, बाइक पर लोड और स्पीड जैसी चीजों पर निर्भर करता है.शहर के भारी ट्रैफिक में माइलेज कंपनी के दावे से कम हो सकता है, जबकि सामान्य स्पीड और सही तरीके से बाइक चलाने पर बेहतर माइलेज मिल सकता है.

डिजाइन और खासियत

Hunter 350 का डिजाइन Royal Enfield के क्लासिक स्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें गोल हेडलैंप, कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, फ्लैट हैंडलबार और सिंगल-पीस सीट जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं. बाइक का लुक रेट्रो होने के बावजूद इसे युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर ज्यादा स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट रखा गया है.

बाइक में अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं. इसके अलावा इसमें ABS जैसे सेफ्टी फीचर की सुविधा उपलब्ध है.अलग-अलग वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और उपकरणों में अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदने से पहले चुने गए वेरिएंट की फीचर लिस्ट देखना बेहतर रहेगा.

अगर आपको Royal Enfield की बड़ी और भारी बाइक की तुलना में कुछ ज्यादा कॉम्पैक्ट और शहर में आसानी से चलने वाली बाइक चाहिए तो Hunter 350 पर विचार किया जा सकता है. इसका 349cc इंजन अच्छी पावर देता है, जबकि इसका डिजाइन इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए भी आकर्षक बनाता है. साथ ही करीब 36 KMPL के दावे वाले माइलेज की वजह से यह सिर्फ शौक की बाइक न रहकर रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है.

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