Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI

क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI

Hunter 350 का डिजाइन Royal Enfield के क्लासिक स्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें गोल हेडलैंप, कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, फ्लैट हैंडलबार और सिंगल-पीस सीट जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 31 Aug 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप ऐसी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो देखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ दमदार इंजन भी देती हो तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खासकर उन लोगों के बीच यह बाइक काफी पसंद की जाती है जो Royal Enfield का क्लासिक अंदाज चाहते हैं, लेकिन ज्यादा भारी बाइक नहीं खरीदना चाहते.

Hunter 350 कंपनी की हल्की और कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, जिसे शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी राइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.37 लाख रुपये है और इसका माइलेज 36.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है.

कितनी है इस बाइक की कीमत?

  • Royal Enfield Hunter 350 की कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.37 लाख रुपये है. इसके अलग-अलग वेरिएंट और कलर ऑप्शन के साथ कीमत बढ़ती जाती है. बाइक खरीदते समय एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी जुड़ते हैं, इसलिए ऑन-रोड कीमत इससे ज्यादा हो जाती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 1.60 लाख रुपये से 1.96 लाख रुपये के बीच है.

क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI

  • Hunter 350 के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत अलग है. कुछ मौजूदा लिस्टिंग में इसके टॉप वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 2.32 लाख रुपये तक है, हालांकि वास्तविक कीमत डीलर, शहर और चुने गए वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है.इसलिए बाइक खरीदने से पहले अपने शहर की ऑन-रोड कीमत जरूर चेक करनी चाहिए.
  • अगर आपकी मंथली इनकम 30 हजार रुपये है और आप कोई दूसरी EMI नहीं भर रहे हैं तो इसे आसानी से 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं. 

हर महीने EMI का हिसाब

  • अगर आप पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते हैं तो Hunter 350 को फाइनेंस के जरिए भी खरीदा जा सकता है.उपलब्ध EMI कैलकुलेशन के मुताबिक, अलग-अलग वेरिएंट के लिए डाउन पेमेंट और EMI अलग होती है. उदाहरण के तौर पर 36 महीने के टाइम और करीब 9.7 फीसदी ब्याज दर पर बेस वेरिएंट की EMI करीब 4,615 रुपये महीने से शुरू होती है. वहीं टॉप वेरिएंट के लिए EMI करीब 5,500 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.

क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI

  • Royal Enfield Hunter 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.यह सेटअप बाइक को शहर की रोजाना राइड के साथ हाईवे पर भी पावर देने के लिए बनाया गया है.
  • माइलेज की बात करें तो Royal Enfield की Hunter 350 से करीब 36 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, वास्तविक माइलेज राइडिंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क, बाइक पर लोड और स्पीड जैसी चीजों पर निर्भर करता है.शहर के भारी ट्रैफिक में माइलेज कंपनी के दावे से कम हो सकता है, जबकि सामान्य स्पीड और सही तरीके से बाइक चलाने पर बेहतर माइलेज मिल सकता है.

डिजाइन और खासियत

  • Hunter 350 का डिजाइन Royal Enfield के क्लासिक स्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें गोल हेडलैंप, कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, फ्लैट हैंडलबार और सिंगल-पीस सीट जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं. बाइक का लुक रेट्रो होने के बावजूद इसे युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर ज्यादा स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट रखा गया है.
  • बाइक में अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं. इसके अलावा इसमें ABS जैसे सेफ्टी फीचर की सुविधा उपलब्ध है.अलग-अलग वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और उपकरणों में अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदने से पहले चुने गए वेरिएंट की फीचर लिस्ट देखना बेहतर रहेगा.
  • अगर आपको Royal Enfield की बड़ी और भारी बाइक की तुलना में कुछ ज्यादा कॉम्पैक्ट और शहर में आसानी से चलने वाली बाइक चाहिए तो Hunter 350 पर विचार किया जा सकता है. इसका 349cc इंजन अच्छी पावर देता है, जबकि इसका डिजाइन इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए भी आकर्षक बनाता है. साथ ही करीब 36 KMPL के दावे वाले माइलेज की वजह से यह सिर्फ शौक की बाइक न रहकर रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है.

यह भी पढ़ें:- क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tiago? जानिए EMI का हिसाब 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 31 Aug 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Hunter 350 On EMI Hunter 350
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI
क्या 30 हजार सैलरी वालों को खरीदनी चाहिए Hunter 350? जानें EMI
ऑटो
1 लाख KM चलाया तो भी खूब चलेगी बैटरी, 10 साल वारंटी के साथ आया स्कूटर
1 लाख KM चलाया तो भी खूब चलेगी बैटरी, 10 साल वारंटी के साथ आया स्कूटर
ऑटो
टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत
टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत
ऑटो
CNG की बचत भी, Boot Space भी, आ रही हैं ये नई कारें
CNG की बचत भी, Boot Space भी, आ रही हैं ये नई कारें
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
बिहार
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
विश्व
‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
‘अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज
बॉलीवुड
'नेगेटिविटी फैलाई गई...', 'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिक ने बेटे अमाल का किया सपोर्ट
'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिकने किया बेटे अमाल का सपोर्ट, कही ये बात
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
पंजाब
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
ट्रेंडिंग
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget