वैभव सूर्यवंशी को Sierra चलाने के लिए कब मिलेगा DL? जानिए अभी कितने साल बाकी

वैभव सूर्यवंशी को Tata Sierra चलाने के लिए कब मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए कितने साल बाकी
Vaibhav Suryavanshi Car: वैभव सूर्यवंशी को IPL के दौरान टाटा सिएरा तो मिली, लेकिन वो अभी खुद इस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते. आइए जानते हैं कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में कितने साल बाकी है?
आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अपने दमदार खेल से लोगों का दिल जीत लिया. वैभव को 'स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का खिताब मिला, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने उन्हें अपनी नई Tata Sierra SUV गिफ्ट की थी. '
'स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का पुरस्कार उस बल्लेबाज को दिया जाता है, जिसकी स्ट्राइक रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली रहती है. वैभव सूर्यवंशी को इस दौरान टाटा सिएरा तो मिली, लेकिन वो अभी खुद इस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते.
कब तक नहीं चला पाएंगे Tata Sierra?
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं. भारत में ड्राइविंग की उम्र सीमा 18 साल है, ऐसे में वैभव अगले 3 साल तक कार नहीं चला सकेंगे. इन्हें आधिकारिक तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस साल 2029 में दिया जाएगा.
टाटा सिएरा का डिजाइन और फीचर्स
टाटा सिएरा SUV को मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और शानदार फीचर्स के साथ तैयार किया गया है. टाटा ने पिछले साल ही पुराने दौर की मशहूर सिएरा को नए अवतार में पेश किया था. टाटा सिएरा का डिजाइन काफी आकर्षक है. इसमें क्लासिक सिएरा की झलक देखने को मिलती है, लेकिन इसे पूरी तरह मॉडर्न लुक दिया गया है.
इसमें सामने की तरफ एलईडी लाइट बार, स्टाइलिश हेडलैंप और मजबूत रोड प्रेजेंस सड़क पर अलग पहचान देते हैं. SUV का केबिन भी प्रीमियम बनाया गया है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.
गाड़ी की सेफ्टी और पावर
सेफ्टी के मामले में भी टाटा सिएरा काफी मजबूत मानी जा रही है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं.
टाटा सिएरा को इसके शानदार पावरट्रेन के चलते भी खूब पसंद किया जाता है. कंपनी की ओर से इस गाड़ी में 1.5 लीटर की कैपेसिटी का TGDi इंजन दिया गया है. इस इंजन से गाड़ी को 158 बीएचपी की पावर के साथ 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है. गाड़ी में 6 गियर वाले ऑटोमैट्रिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है.
कितनी है गाड़ी की कीमत?
इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की बात करें तो यह 21.29 लाख रुपये के करीब है. अगर आप नोएडा में इस गाड़ी को खरीदते हैं तो गाड़ी के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत आपको तकरीबन 13.51 लाख रुपये के करीब पड़ेगी.
यह भी पढ़ें:-
कार लोन लेने की कर रहे हैं तैयारी? पहले जान लें ये बातें, वरना बाद में हो सकता है बड़ा पछतावा