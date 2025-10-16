हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
KL Rahul ने खरीदी MG M9 Electric MPV, सिंगल चार्ज में देती है 548 KM रेंज, जानें फीचर्स और कीमत

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज KL राहुल ने नई MG M9 Electric MPV खरीदी है. आइए इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की फीचर्स, रेंज और परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब इस ट्रेंड में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर KL राहुल भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी नई MG M9 Electric MPV खरीदी है. खास बात ये है कि राहुल इस मॉडल को खरीदने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में KL राहुल को अपनी नई कार की डिलीवरी लेते हुए देखा गया. आइए इस कार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.

MG M9 Electric MPV की कीमत और वैरिएंट

  • भारत में MG M9 Electric MPV को केवल एक ही टॉप वेरिएंट-Presidential Limo में लॉन्च किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख है, जो इसे भारत की सबसे प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक MPVs में से एक बनाती है. दिलचस्प बात ये है कि कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी इसी कार की डिलीवरी ली थी. अब KL राहुल के गैरेज में ये शानदार इलेक्ट्रिक कार शामिल होने से उनका कलेक्शन और भी रॉयल हो गया है.

दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस और लंबी रेंज

  • MG M9 Electric MPV में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 245 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करती है. इसमें लगी 90 kWh की बैटरी कार को शानदार 548 किलोमीटर की रेंज देती है.यानी सिंगल चार्ज पर बिना रुके लंबी दूरी तय की जा सकती है. ये कार Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे इससे दूसरी गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज की जा सकती हैं. 

कैसा है इंटीरियर?

  • MG M9 का केबिन इतना प्रीमियम है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा,“ये सिर्फ कार नहीं, बल्कि चलता-फिरता बिजनेस क्लास लाउंज है.” इसका इंटीरियर Cognac और Black ड्यूल टोन थीम में तैयार किया गया है, जिसे ब्रश्ड एल्युमिनियम और वुड फिनिश से सजाया गया है. इसमें दी गई कैप्टन सीट्स 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आती हैं. सीट्स को पूरी तरह रीक्लाइन मोड में बदला जा सकता है, जिससे लंबी जर्नी बेहद आरामदायक हो जाती हैं.

फीचर्स 

  • MG M9 Electric MPV में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे किसी 5-स्टार होटल के प्राइवेट लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 12.23-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS, रियर पैसेंजर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

सेलेब्रिटीज की नई पसंद बनती MG M9

  • MG M9 Electric MPV धीरे-धीरे बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों की नई पसंद बन रही है. हेमा मालिनी के बाद अब KL राहुल ने इसे अपने गैरेज में जगह दी है. इससे पहले हेमा मालिनी के पास Land Rover Defender, BMW X7, और Mercedes-AMG C43 जैसी हाई-एंड कारें हैं. KL राहुल की नई MG M9 इस बात का संकेत है कि अब भारत में इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ “इको-फ्रेंडली” नहीं, बल्कि अल्ट्रा-लग्जरी स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं -जहां परफॉर्मेंस, कम्फर्ट और स्टाइल, सब कुछ एक साथ मिलता है.

Published at : 16 Oct 2025 02:29 PM (IST)
