हिंदी न्यूज़ऑटोDiwali Car Offers 2025: Tata से लेकर Mahindra तक, इस दिवाली इन कारों को खरीदने पर होगी लाखों की बचत!

Diwali Car Offers 2025: Tata से लेकर Mahindra तक, इस दिवाली इन कारों को खरीदने पर होगी लाखों की बचत!

इस दिवाली 2025 पर Tata, Hyundai, Kia, Honda और Mahindra जैसी कंपनियां अपनी कारों पर 7 लाख रुपये तक की छूट दे रही हैं. आइए जानें कौन सी कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 01:15 PM (IST)
भारत में इस साल दिवाली 2025 पर Tata Motors Hyundai से लेकर Kia जैसी लगभग सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां Car Offers लेकर आई हैं. अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार कंपनियां 5,000 से लेकर 7 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस और स्क्रैपेज बेनिफिट्स जैसे फायदे शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tata Motors के ऑफर

  • Tata Motors ने दिवाली 2025 के लिए अपनी सबसे पॉपुलर कारों पर कई ऑफर्स की घोषणा की है. कंपनी की पेट्रोल और डीजल दोनों कारों पर कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. Tiago, Tigor, Punch, Nexon, Curvv, Harrier और Safari जैसी कारों पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है. वहीं नई Altroz Facelift पर इस बार कोई ऑफर लागू नहीं किया गया है. ये स्कीम ग्राहकों को अपने पुराने वाहन को एक्सचेंज करके नई कार खरीदने का बेहतर मौका देती है.

Kia Motors के ऑफर

  • Kia Motors ने भी इस त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए कई शानदार ऑफर पेश किए हैं. Sonet, Seltos, Carens Clavis और Carnival पर इस बार जबरदस्त छूट दी जा रही है. कुछ मॉडल्स पर कुल मिलाकर 65,000 तक की बचत हो सकती है. कंपनी कैश डिस्काउंट के साथ-साथ कॉर्पोरेट डिस्काउंट और लॉयल्टी बोनस भी दे रही है.

Hyundai Diwali Offers 2025

  • Hyundai ने इस दिवाली लगभग अपने हर मॉडल पर डिस्काउंट का ऐलान किया है. चाहे बात हो सस्ती Grand i10 Nios की या फिर लग्जरी Ioniq 5 की -हर रेंज में कुछ न कुछ ऑफर मौजूद है. Hyundai की Creta, Verna, Venue और Alcazar पर एक्सचेंज और नकद छूट दी जा रही है. वहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Ioniq 5 पर 7 लाख तक की भारी बचत का मौका दिया जा रहा है. इसके अलावा Hyundai ने 15 साल पुरानी कारों पर स्क्रैपेज बेनिफिट भी पेश किया है.

Honda Cars के ऑफर

  • Honda Cars India ने भी ग्राहकों के लिए जबरदस्त दिवाली ऑफर्स का ऐलान किया है. कंपनी की Amaze, City और Elevate पर इस बार 1.32 लाख रुपये तक के लाभ दिए जा रहे हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट ऑफर और एक्सटेंडेड वारंटी डिस्काउंट शामिल हैं. खासतौर पर Honda City और Elevate के लिए दिए गए ऑफर्स इस सीजन के सबसे बेहतर माने जा रहे हैं.

क्यों है ये सही समय कार खरीदने का?

बता दें कि त्योहारी सीजन हमेशा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए खास होता है, क्योंकि इस दौरान कंपनियां अपने सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे बड़े ऑफर्स पेश करती हैं. इस साल भी Diwali Car Offers 2025 ग्राहकों को शानदार बचत का मौका दे रहे हैं. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अक्टूबर 2025 आपके लिए सबसे सही समय है.

यह भी पढ़ें: एक नए अंदाज में Land Rover ने भारत में लॉन्च की Defender 110, जानें फीचर्स और कीमत 

Published at : 16 Oct 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Hyundai Tata Motors Kia Honda Car Diwali Car Offers 2025 Diwali Car Discounts

Embed widget