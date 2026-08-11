भारत में आ गई सोलर कार, मिलेगी 250 Km की रेंज

Solar Car In India : पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसी गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है, जो कम खर्च में चलने के साथ पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएं. इसी दिशा में पुणे की स्टार्टअप कंपनी वायवे मोबिलिटी ने भारत में अपनी सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रिक कार Vayve Eva पेश की है. कॉम्पैक्ट डिजाइन वाली इस कार की सबसे खास बात इसकी छत पर लगा सोलर रूफ है. कंपनी के मुताबिक, यह कार अलग-अलग वेरिएंट में आती है और इसका टॉप मॉडल एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की रेंज देता है.

कैसे काम करती है सोलर कार?

सोलर कार में सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए वाहन की छत या बॉडी पर फोटोवोल्टिक यानी PV सोलर पैनल लगाए जाते हैं. ये पैनल सूर्य की किरणों से एनर्जी लेकर उसे बिजली में बदलते हैं. इसके बाद यह एनर्जी कार की रिचार्जेबल बैटरी में स्टोर होती है, जिससे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके. बादल होने या रात के समय बैटरी में स्टोर एनर्जी से कार को बिजली मिलती रहती है. इसके अलावा कार में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया जाता है, जो गाड़ी की गति कम होने के दौरान पैदा होने वाली काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करके स्टोर करने में मदद करता है.

सोलर रूफ से मिलेगी एक्सट्रा रेंज

Vayve Eva की सबसे खास खूबियों में इसका इंटीग्रेटेड सोलर रूफ शामिल है. हालांकि यह कार सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं चलती, लेकिन इसका सोलर रूफ सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करके मुख्य बैटरी को ट्रिकल-चार्ज करता है. कंपनी के मुताबिक, सोलर रूफ रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज देने में सक्षम है. ऐसे में रोजाना शहर के अंदर सफर करने वालों के लिए यह सुविधा यूजफुल हो सकती है.

तीन वेरिएंट में आती है Vayve Eva

वायवे ईवा को ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से तीन वेरिएंट में पेश किया गया है.

1. Nova - इसमें 9 kWh का बैटरी पैक मिलता है और सिंगल चार्ज पर 125 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है.

2. Stella - इस वेरिएंट में 12.6 kWh की बैटरी दी गई है, जो 175 किलोमीटर तक की रेंज देती है.

3. Vega: - यह इसका टॉप वेरिएंट है. इसमें 18 kWh का बैटरी पैक मिलता है और यह एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 250 किलोमीटर तक चल सकती है.

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शहरों के लिए कॉम्पैक्ट कार

परफॉर्मेंस की बात करें तो Vayve Eva की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह सिर्फ 5 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. चार्जिंग के लिए इसमें 15A होम सॉकेट के साथ DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.

कीमत कितनी है?

Vayve Eva की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत 3.25 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका कॉम्पैक्ट माइक्रो-कार डिजाइन शहरों के लिए तैयार किया गया है और इसमें 2 एडल्ट और 1 बच्चा बैठ सकते हैं. छोटी गलियों, ज्यादा ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या वाले शहरी इलाकों के लिए यह एक कॉम्पैक्ट और टिकाऊ ऑप्शन के तौर पर सामने आई है.

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