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हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Auto Industry India: भारत में मई 2026 के दौरान 4.39 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा मई रिकॉर्ड है. आसान फाइनेंस, मांग और SUV की लोकप्रियता ने बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचाया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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Auto Industry India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार ने मई 2026 में एक नया इतिहास बना दिया है. कारों की बढ़ती मांग के बीच देश में यात्री वाहनों की बिक्री 4.39 लाख यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. यह मई महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री मानी जा रही है. उद्योग संगठन SIAM के आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 की तुलना में इस साल बिक्री में 27.3 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

पिछले साल मई में जहां 3.44 लाख वाहन बिके थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा 4.38 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच गया. यह सिर्फ कार कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि है. लगातार बढ़ती ग्राहक मांग, आसान फाइनेंस सुविधा और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग ने बाजार को मजबूती दी है. खास बात यह है कि SUV सेगमेंट के साथ-साथ छोटी और कॉम्पैक्ट कारों की मांग में भी सुधार देखने को मिला है.

आखिर क्यों बढ़ी कारों की बिक्री, जानिए बड़े कारण?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिकॉर्ड बिक्री के पीछे कई वजहें हैं. सबसे बड़ा कारण ग्राहकों की मजबूत खरीदारी क्षमता और आसान वाहन फाइनेंस उपलब्ध होना है. कम ब्याज दरों और आकर्षक लोन योजनाओं ने लोगों के लिए नई कार खरीदना आसान बना दिया है. SIAM के अनुसार, मांग को बढ़ाने में टैक्स राहत और आसान फाइनेंसिंग का भी अहम योगदान रहा है. इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से SUV गाड़ियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. 

मिड साइज SUV सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित किया है. वहीं, लंबे समय से दबाव में चल रहे एंट्री लेवल और कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में भी सुधार देखने को मिला है. इससे कुल बिक्री को बड़ा सहारा मिला. त्योहारों से पहले बाजार में सकारात्मक माहौल और उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा भी इस रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है.

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सिर्फ कारें नहीं, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर ने भी दिखाई ताकत

मई 2026 केवल कार बाजार के लिए ही खास नहीं रहा. SIAM के आंकड़ों के अनुसार दोपहिया और तीनपहिया वाहन सेगमेंट ने भी रिकॉर्ड प्रदर्शन किया. दोपहिया वाहनों की बिक्री 19.02 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 14.8 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं तीनपहिया वाहनों की बिक्री में 31 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 

उद्योग संगठन का कहना है कि मई 2026 में यात्री वाहन, दोपहिया और तीनपहिया तीनों श्रेणियों ने मई महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है. इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय ऑटो बाजार मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है. यदि आने वाले महीनों में भी मांग इसी तरह बनी रहती है, तो 2026 भारतीय ऑटो उद्योग के लिए एक और रिकॉर्ड वर्ष साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 100cc नहीं, 150cc भी नहीं, आखिर 125cc बाइकें ही क्यों बन रही हैं भारत की नई फेवरेट

Published at : 16 Jun 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Passenger Vehicle Sales SUV Demand Car Sales India Auto Industry India SIAM Report
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