ये है देश की पहली गियरबॉक्स वाली इलेक्ट्रिक बाइक, टॉप स्पीड से कीमत तक जानिए सब

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब तक स्कूटर्स का दबदबा रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल सेगमेंट में धीरे-धीरे बदलाव दिखने लगा है. इसी बदलाव के बीच Matter Era 5000 Plus को एक ऐसे मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में मैनुअल गियरबॉक्स को शामिल किया है.यह फीचर इसे बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स से अलग बनाता है और पारंपरिक पेट्रोल बाइक के अनुभव के करीब ले जाता है.

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ स्पोर्टी अप्रोच

Matter Era 5000 Plus का डिज़ाइन पूरी तरह मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है.बाइक के फ्रंट में प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और LED DRLs दिए गए हैं, जो इसे शार्प और अग्रेसिव लुक देते हैं. बॉडी पैनल्स को एंगल्ड डिजाइन दिया गया है, जिससे बाइक स्टैंडस्टिल में भी स्पोर्टी नजर आती है.

साइड प्रोफाइल में फ्यूल टैंक जैसा दिखने वाला हिस्सा असल में बैटरी को कवर करता है.इसके नीचे पावरट्रेन फिट किया गया है. स्प्लिट सीट सेटअप, अलॉय व्हील्स और टेपर्ड टेल सेक्शन इसके डिजाइन को पूरा करते हैं.

7-इंच TFT टचस्क्रीन : बाइक का डिजिटल कंट्रोल सेंटर

इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का एक बड़ा हाइलाइट इसका 7-इंच का TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले है.यह स्क्रीन न केवल साइज में बड़ी है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी एडवांस है.राइडर को इसी स्क्रीन पर स्पीड, बैटरी लेवल, ट्रिप डिटेल्स और राइड से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारियां मिलती हैं.

डिस्प्ले की पोजिशनिंग ऐसी है कि राइडिंग के दौरान जानकारी आसानी से देखी जा सके, जिससे सड़क से ध्यान नहीं हटता.

Matter Era 5000 Plus की स्क्रीन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक सीमित नहीं है.इसमें राइडर प्रोफाइल, स्मार्टफोन नोटिफिकेशन, और नेविगेशन (MapMyIndia के जरिए) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा स्क्रीन में बाइक से जुड़ी जानकारी देने वाले वीडियो और सेटिंग्स मेन्यू भी मौजूद हैं.

यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रीन का लेआउट और फीचर्स कस्टमाइज़ कर सकता है, जिससे यह बाइक टेक्नोलॉजी के मामले में प्रीमियम महसूस होती है.

5 kWh बैटरी और लिक्विड-कूल्ड सिस्टम

Matter Era 5000 Plus में 5 kWh की बैटरी दी गई है, जो इन-बिल्ट लिक्विड-कूलिंग सिस्टम के साथ आती है.इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में लिक्विड कूलिंग अभी भी कम देखने को मिलती है, जिससे यह फीचर इस बाइक को तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है.

लिक्विड कूलिंग का फायदा यह है कि बैटरी और मोटर पर ज्यादा लोड पड़ने पर भी थर्मल मैनेजमेंट बेहतर रहता है. इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान इसका 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है. Matter Era 5000 Plus में 10.5 kW का परमानेंट मैग्नेट मोटर दिया गया है, जिसे इस गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती हैं, लेकिन यहां गियरबॉक्स राइडर को ज्यादा कंट्रोल और इंजन ब्रेकिंग जैसा अनुभव देने का काम करता है. यही वजह है कि इस बाइक को पारंपरिक मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ज्यादा परिचित बताया जा रहा है.

राइडिंग मोड्स और परफॉर्मेंस

Matter Era 5000 Plus में Eco, City और Sport—तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं. Sport मोड में इसकी टॉप स्पीड लगभग 105 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है. वहीं 0 से 60 kmph की रफ्तार यह बाइक करीब 6 सेकंड में पकड़ सकती है. ये आंकड़े बताते हैं कि यह बाइक सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईवे राइडिंग के लिए भी पर्याप्त परफॉर्मेंस देती है.

सस्पेंशन , ब्रेकिंग और हैंडलिंग अनुभव

बाइक में फ्रंट पर टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं. फ्रंट सस्पेंशन सिटी राइडिंग में संतुलित महसूस होता है, जबकि रियर सस्पेंशन थोड़ा सख्त हो सकता है. ब्रेकिंग सेटअप रोजमर्रा की राइडिंग के हिसाब से पर्याप्त बताया जाता है, हालांकि कुछ राइडर्स को फ्रंट ब्रेक में और बेहतर प्रोग्रेसिव फील की उम्मीद हो सकती है.

राइडिंग पोजिशन और एर्गोनॉमिक्स

Matter Era 5000 Plus की सीट हाइट 790 mm है, जिससे औसत कद के राइडर्स आसानी से फ्लैट-फुट कर सकते हैं.बाइक का कर्ब वेट 169 किलोग्राम है, जो ट्रैफिक में इसे संभालना आसान बनाता है. फुटपेग्स हल्के रियर-सेट हैं, जिससे राइडिंग पोज़िशन स्पोर्टी लेकिन लंबे समय तक आरामदायक बनी रहती है.

चार्जिंग , स्टोरेज और प्रैक्टिकल इस्तेमाल

बाइक में चार्जिंग पोर्ट को साइड में दिया गया है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी रहती है. इसके अलावा एक छोटा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है, जहां जरूरी सामान रखा जा सकता है.

कीमत और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में पोजिशन

Matter Era 5000 Plus की एक्स-शोरूम कीमत ₹1.84 लाख बताई जाती है.इसी लाइन-अप में एक और वेरिएंट मौजूद है, जिसमें कुछ फीचर्स कम दिए गए हैं लेकिन पावरट्रेन समान रहता है. कीमत के लिहाज से यह मॉडल प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में आता है.

Matter Era 5000 Plus इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक अलग दृष्टिकोण पेश करती है. मैनुअल गियरबॉक्स, लिक्विड-कूल्ड बैटरी और बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले इसे तकनीकी रूप से अलग बनाते हैं. यह बाइक खास तौर पर उन राइडर्स के लिए प्रासंगिक मानी जा सकती है, जो इलेक्ट्रिक होने के बावजूद पारंपरिक मोटरसाइकिल जैसा कंट्रोल और अनुभव चाहते हैं.

