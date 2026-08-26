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हिंदी न्यूज़ऑटोSierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम

Sierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम

5G कनेक्टिविटी के अलावा Tata Sierra.ev को कई मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. यह इलेक्ट्रिक SUV पांच वेरिएंट Pure, Pure S, Adventure, Empowered और Empowered A में आती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक कारें अब सिर्फ बेहतर रेंज और पावर तक सीमित नहीं रह गई हैं. कंपनियां कारों को ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने पर भी तेजी से काम कर रही हैं. इसी कड़ी में Tata Motors ने Tata Communications के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत नई Tata Sierra.ev में इन-बिल्ट 5G कनेक्टिविटी दी जा रही है.

कंपनी के मुताबिक, इसके साथ Sierra.ev देश की पहली 5G कनेक्टेड कार बन गई है. इस तकनीक की मदद से कार में तेज OTA अपडेट, रियल-टाइम डायग्नोसिस, इमरजेंसी कॉलिंग और इन-कार कंटेंट स्ट्रीमिंग जैसे कई फीचर्स मिलेंगे.

कार में कैसे काम करेगी 5G तकनीक?

  • Tata Motors Passenger Vehicles ने Sierra.ev में Tata Communications के MOVE Connected Vehicle Platform को अपने N.IO सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से जोड़ा है. आसान भाषा में समझें तो कार के अंदर लगा यह सिस्टम उसे लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रखने में मदद करेगा. इसका फायदा यह होगा कि कार को कई जरूरी सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाएं तेज नेटवर्क के जरिए मिलती रहेंगी. कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम आगे चलकर AI आधारित एप्लिकेशन और दूसरे एडवांस कनेक्टेड फीचर्स को सपोर्ट करने में भी मदद करेगा.

Sierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम

  • Sierra.ev में 5G कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा OTA यानी Over-the-Air अपडेट के रूप में देखने को मिलेगा. इसका मतलब है कि कार के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए हर बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. जरूरी अपडेट सीधे इंटरनेट के जरिए कार में डाउनलोड और इंस्टॉल किए जा सकेंगे. 5G नेटवर्क की वजह से ये अपडेट पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से किए जा सकते हैं.
  • इस कार में रियल-टाइम रिमोट डायग्नोस्टिक्स की सुविधा भी मिलेगी. अगर कार के किसी सिस्टम में खराबी या तकनीकी समस्या आती है, तो उसकी जानकारी दूर से ही सर्विस सिस्टम तक पहुंचाई जा सकती है. इससे समस्या का पता लगाने में कम समय लगेगा और जरूरत पड़ने पर सर्विस की तैयारी पहले से की जा सकेगी. यानी कार की खराबी का पता लगाने और उसे ठीक कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है.

हादसे के समय इमरजेंसी कॉल और रिमोट सपोर्ट

  • 5G कनेक्टिविटी का यूज सेफ्टी से जुड़े फीचर्स में भी किया जाएगा. किसी इमरजेंसी की हालत में कार से इमरजेंसी कॉलिंग और रिमोट सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. जरूरत पड़ने पर कार की लोकेशन जैसी जानकारी के साथ सहायता के लिए संपर्क किया जा सकेगा. इससे दुर्घटना या किसी दूसरी इमरजेंसी में मदद पाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.
  • 5G नेटवर्क का फायदा केवल कार के सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगा. Sierra.ev में इन-केबिन कंटेंट स्ट्रीमिंग की सुविधा भी दी जाएगी. यानी कार में बैठे लोग इंटरनेट के जरिए वीडियो, म्यूजिक और दूसरे ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे. तेज कनेक्टिविटी की वजह से स्ट्रीमिंग अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है.

कार से ही मैनेज कर सकेंगे डिजिटल सब्सक्रिप्शन

  • Sierra.ev में डिजिटल सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट की सुविधा भी दी जाएगी. इसके जरिए कार मालिक वाहन की स्क्रीन से उपलब्ध डिजिटल सेवाओं और फीचर्स के सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकेंगे. इससे अलग-अलग सेवाओं को एक्टिवेट या मैनेज करना ज्यादा आसान हो सकता है.


Sierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम

  • 5G कनेक्टिविटी के अलावा Tata Sierra.ev को कई आधुनिक फीचर्स के साथ पेश किया गया है. यह इलेक्ट्रिक SUV पांच वेरिएंट—Pure, Pure S, Adventure, Empowered और Empowered A में आती है. इसमें 63 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के विकल्प दिए गए हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये से 24.79 लाख रुपये के बीच बताई गई है. कार में 540-डिग्री कैमरा, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, Level 2 ADAS और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. कंपनी के दावे के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.
  • Tata Sierra.ev में 5G कनेक्टिविटी जोड़ना इस इलेक्ट्रिक SUV को सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वाहन के बजाय एक स्मार्ट और लगातार कनेक्टेड कार बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. तेज OTA अपडेट, रिमोट डायग्नोसिस, इमरजेंसी सपोर्ट, ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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