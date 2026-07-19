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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब

Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब

Tata Sierra on EMI: अगर आप इस एसयूवी को फाइनेंस पर खरीदते हैं और 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 11.30 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. आइए EMI की डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. कई लोग कार खरीदते समय पूरी रकम एक साथ देने की बजाय फाइनेंस का ऑप्शन चुनते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी और हर महीने कितनी EMI भरनी पड़ेगी? अगर आपके पास करीब 2 लाख रुपये का बजट है तो आप Tata Sierra के बेस मॉडल को फाइनेंस के जरिए खरीद सकते हैं. 

कितनी ऑन-रोड कीमत पर मिलेगी Tata Sierra?

टाटा सिएरा को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस एसयूवी के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, किसी भी कार की ऑन-रोड कीमत एक्स-शोरूम कीमत से ज्यादा होती है क्योंकि इसमें आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस, फास्टैग और दूसरे जरूरी चार्ज भी शामिल होते हैं. दिल्ली में Tata Sierra के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत करीब 13.30 लाख रुपये पड़ती है. अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स के चलते यह कीमत थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

अगर आप इस एसयूवी को फाइनेंस पर खरीदते हैं और 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 11.30 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. मान लीजिए बैंक आपको यह लोन 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 5 साल यानी 60 महीने के लिए देता है, तो आपकी EMI करीब 23,751 रुपये बनेगी. हालांकि, यह राशि बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लोन टाइम और आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है. 

टाटा सिएरा का इंजन और फीचर्स

Tata Sierra में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 बीएचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. कंपनी का कहना है कि यह इंजन शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों जगह बेहतर ड्राइविंग फील देने के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों को टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल इंजन के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिससे वे अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं.

माइलेज की बात करें तो Tata Sierra का पेट्रोल मॉडल करीब 18.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करता है. इस सेगमेंट की एसयूवी के हिसाब से इसे अच्छा माइलेज माना जा सकता है.  अगर कोई ग्राहक ऐसी एसयूवी चाहता है जिसमें दमदार लुक, आरामदायक केबिन और अच्छी फ्यूल कैपेसिटी मिले तो Tata Sierra एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है.

फीचर्स की बात करें तो नई Tata Sierra में मॉडर्न डिजाइन के साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल एयरबैग, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और कई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि यह एसयूवी मिड-साइज SUV सेगमेंट में ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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Tata Motors Auto News Tata Sierra Tata Sierra On EMI
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