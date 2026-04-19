बारिश क मौसम में कबाड़ बनने से कार को कैसे रोकें? यहां जानिए जंग से बचाने के टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी में राहत लेकर आता है, लेकिन आपकी कार के लिए यह समय थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है. लगातार नमी, कीचड़, गंदा पानी जैसी चीजें गाड़ी के मेटल पार्ट्स को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं. इसका सबसे बड़ा असर जंग के रूप में दिखाई देता है, जो न सिर्फ कार की खूबसूरती खराब करता है बल्कि उसके स्ट्रक्चर को भी कमजोर कर सकता है. अगर शुरुआत में ही ध्यान न दिया जाए तो छोटी-सी जंग आगे चलकर बड़े खर्च का कारण बन सकती है. इसलिए बारिश के मौसम में कुछ सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है.

इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

सबसे पहला और जरूरी कदम कार की नियमित सफाई है. बारिश में गाड़ी चलाने के बाद उसके नीचे के हिस्सों, टायरों और व्हील आर्च के आसपास मिट्टी, कीचड़ और गंदा पानी जमा हो जाता है. ये गंदगी लंबे समय तक चिपकी रहे तो नमी के साथ मिलकर जंग को बढ़ावा देती है. इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक बार कार को अच्छी तरह धोया जाए.

खास ध्यान अंडरबॉडी पर दें, क्योंकि यही हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. सफाई के बाद कार को सूखे कपड़े से पोंछना भी उतना ही जरूरी है, ताकि पानी की बूंदें कहीं जमा न रहें और नमी खत्म हो जाए.

दूसरा जरूरी उपाय कार पर वैक्स या सिरेमिक कोटिंग करवाना है. यह कोटिंग कार की पेंट सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जो पानी और गंदगी को सीधे मेटल तक पहुंचने से रोकती है. इससे जंग लगने की संभावना कम हो जाती है. इसके साथ ही यह कोटिंग कार की चमक को बनाए रखती है और हल्की खरोंचों से भी बचाव करती है. अगर आप हर सीजन में यह कोटिंग करवाते हैं तो आपकी कार लंबे समय तक नई जैसी दिख सकती है.

अंडरबॉडी कोटिंग भी मानसून में बेहद फायदेमंद साबित होती है. गाड़ी का निचला हिस्सा लगातार पानी, कीचड़ और छोटे पत्थरों के संपर्क में रहता है, जिससे वहां जंग जल्दी लगती है. अंडरबॉडी कोटिंग कराने से इस हिस्से पर एक मजबूत परत बन जाती है. इससे न सिर्फ जंग से बचाव होता है बल्कि गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है.

इन चीजों का भी रखें ख्याल

कार के ड्रेन होल्स यानी पानी निकालने वाले छोटे होल का साफ रहना भी बहुत जरूरी है. ये होल आमतौर पर दरवाजों और कुछ अन्य हिस्सों में होते हैं, जिनका काम पानी को बाहर निकालना होता है. अगर ये गंदगी, मिट्टी या पत्तों से बंद हो जाएं, तो पानी अंदर ही जमा होने लगता है और धीरे-धीरे जंग पैदा कर सकता है. इसलिए समय-समय पर इन्हें चेक करें और साफ रखें.

अगर कार पर कहीं पेंट उखड़ गया है या खरोंच आ गई है तो उसे नजरअंदाज न करें. ऐसी जगहों पर मेटल खुला रह जाता है, जो नमी के संपर्क में आकर जल्दी जंग पकड़ लेता है. बेहतर है कि ऐसी जगहों पर तुरंत टच-अप पेंट या रिपेयर करवा लिया जाए, ताकि जंग फैलने से रोकी जा सके.

आखिर में समय-समय पर कार की सर्विसिंग करवाना भी जरूरी है. सर्विस के दौरान मैकेनिक गाड़ी के अलग-अलग हिस्सों की जांच करता है और जहां जंग लगने की आशंका होती है, वहां पहले ही जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

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