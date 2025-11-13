हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue vs Skoda Kylaq: कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Hyundai Venue vs Skoda Kylaq: कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Hyundai Venue और Skoda Kylaq दोनों ही कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर दे रही हैं. आइए जानें कौन सी SUV फीचर्स, कीमत, इंजन और माइलेज में ज्यादा दमदार है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में अब दो नए दावेदार-Hyundai Venue और Skoda Kylaq आमने-सामने हैं. नई वेन्यू को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें डिजाइन, इंजन और फीचर्स के मामले में बड़ा सुधार देखने को मिला है. वहीं, स्कोडा की नई Kylaq कंपनी की पहली एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट SUV है, जो MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है. आइए जानते हैं दोनों SUVs की कीमत, फीचर्स, परफॉरमेंस और माइलेज में क्या अंतर है.

बजट फ्रेंडली Venue बनाम प्रीमियम Kylaq

  • नई Hyundai Venue की कीमत .7.90 लाख (HX2 पेट्रोल मैनुअल) से शुरू होकर .15.51 लाख (N10 DCT डीजल) तक जाती है. कंपनी ने 30 से ज्यादा वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मैनुअल, AMT, DCT और AT ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही, दिसंबर 2025 तक इस पर इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट भी चल रहा है. वहीं Skoda Kylaq की कीमत .7.89 लाख (Classic MT) से शुरू होकर .14.40 लाख (Prestige AT) तक जाती है. यह SUV कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

इंटीरियर और स्पेस

  • Hyundai Venue का इंटीरियर नए H-आर्किटेक्चर डिजाइन पर बेस्ड है. इसका डैशबोर्ड कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल और मून-व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आता है. हाई वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक लेग स्पेस मिलता है. वहीं Skoda Kylaq का इंटीरियर ज्यादा स्पेशियस और प्रीमियम फील देता है. यह SUV स्कोडा कुशाक से इंस्पायर्ड है और इसमें 2566mm का व्हीलबेस और 446 लीटर का बूट स्पेस है.

फीचर्स और सेफ्टी

  • Venue में 65 से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेवल-2 ADAS (जैसे एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट), 10.25-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर बोस सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. टॉप वेरिएंट्स में हेड्स-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं. दूसरी ओर, Kylaq में 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, इसमें ADAS फीचर की कमी है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs में 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ESP, हिल असिस्ट, ISOFIX और रियर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड हैं. 

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल शामिल हैं. टर्बो इंजन ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग देता है, जबकि 1.2L पेट्रोल इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूद और रिफाइंड है. दूसरी ओर, Skoda Kushaq में केवल एक 1.0L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 115hp पावर और 178Nm टॉर्क देता है, जो 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. SUV सिर्फ 10.5 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है और इसका सॉफ्ट सस्पेंशन इसे स्मूद राइड देता है.
  •  
  • Hyundai Venue का डीजल वर्जन माइलेज के मामले में सबसे आगे है. ARAI के अनुसार, इसका पेट्रोल वर्जन 17.5 से 20 kmpl और डीजल वर्जन 23 से 24 kmpl का माइलेज देता है. Skoda Kushaq का पेट्रोल इंजन 19.05 से 19.68 kmpl का माइलेज देता है.

यह भी पढ़ें

Royal Enfield भारत में जल्द ला रही है 3 नई Motorcycles, लिस्ट में ई-बाइक भी शामिल, जानें कब होगी लॉन्च

Published at : 13 Nov 2025 11:59 AM (IST)
Tags :
Skoda Kylaq SUV Hyundai Venue 2025 - Hyundai Venue 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
तमिल सिनेमा
Kaantha First Review: आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, लोग बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, 'मस्ट वॉच फिल्म' बता रहे लोग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
जनरल नॉलेज
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget