Hyundai Venue vs Skoda Kylaq: कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इस सेगमेंट में अब दो नए दावेदार-Hyundai Venue और Skoda Kylaq आमने-सामने हैं. नई वेन्यू को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें डिजाइन, इंजन और फीचर्स के मामले में बड़ा सुधार देखने को मिला है. वहीं, स्कोडा की नई Kylaq कंपनी की पहली एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट SUV है, जो MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है. आइए जानते हैं दोनों SUVs की कीमत, फीचर्स, परफॉरमेंस और माइलेज में क्या अंतर है.

बजट फ्रेंडली Venue बनाम प्रीमियम Kylaq

नई Hyundai Venue की कीमत .7.90 लाख (HX2 पेट्रोल मैनुअल) से शुरू होकर .15.51 लाख (N10 DCT डीजल) तक जाती है. कंपनी ने 30 से ज्यादा वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मैनुअल, AMT, DCT और AT ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही, दिसंबर 2025 तक इस पर इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट भी चल रहा है. वहीं Skoda Kylaq की कीमत .7.89 लाख (Classic MT) से शुरू होकर .14.40 लाख (Prestige AT) तक जाती है. यह SUV कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

इंटीरियर और स्पेस

Hyundai Venue का इंटीरियर नए H-आर्किटेक्चर डिजाइन पर बेस्ड है. इसका डैशबोर्ड कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल और मून-व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग के साथ आता है. हाई वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आरामदायक लेग स्पेस मिलता है. वहीं Skoda Kylaq का इंटीरियर ज्यादा स्पेशियस और प्रीमियम फील देता है. यह SUV स्कोडा कुशाक से इंस्पायर्ड है और इसमें 2566mm का व्हीलबेस और 446 लीटर का बूट स्पेस है.

फीचर्स और सेफ्टी

Venue में 65 से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेवल-2 ADAS (जैसे एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट), 10.25-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर बोस सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. टॉप वेरिएंट्स में हेड्स-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं. दूसरी ओर, Kylaq में 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, इसमें ADAS फीचर की कमी है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs में 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ESP, हिल असिस्ट, ISOFIX और रियर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल शामिल हैं. टर्बो इंजन ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग देता है, जबकि 1.2L पेट्रोल इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूद और रिफाइंड है. दूसरी ओर, Skoda Kushaq में केवल एक 1.0L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 115hp पावर और 178Nm टॉर्क देता है, जो 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. SUV सिर्फ 10.5 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है और इसका सॉफ्ट सस्पेंशन इसे स्मूद राइड देता है.



Hyundai Venue का डीजल वर्जन माइलेज के मामले में सबसे आगे है. ARAI के अनुसार, इसका पेट्रोल वर्जन 17.5 से 20 kmpl और डीजल वर्जन 23 से 24 kmpl का माइलेज देता है. Skoda Kushaq का पेट्रोल इंजन 19.05 से 19.68 kmpl का माइलेज देता है.

