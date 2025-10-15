हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोअब और भी सेफ हुई Hyundai Tucson, ग्लोबल क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानें कैसे हैं फीचर्स?

अब और भी सेफ हुई Hyundai Tucson, ग्लोबल क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानें कैसे हैं फीचर्स?

Hyundai Tucson ने अपने 2025 फेसलिफ्ट मॉडल में सेफ्टी के मामले में जबरदस्त वापसी की है. लेटिन NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है, जबकि 3 साल पहले इसे 0-स्टार रेटिंग मिली थी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 11:33 AM (IST)
हुंडई की पॉपुलर SUV Tucson ने एक बार फिर अपनी मजबूती और सुरक्षा को साबित कर दिया है. जहां तीन साल पहले यह SUV क्रैश टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गई थी, वहीं अब इसके 2025 फेसलिफ्ट मॉडल ने शानदार कमबैक करते हुए Latin NCAP क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

अब कितनी सुरक्षित हुई नई Tucson?

दरअसल, लेटिन NCAP (New Car Assessment Programme) के हालिया क्रैश टेस्ट में 2025 Hyundai Tucson ने हर श्रेणी में बेहतरीन प्रदर्शन किया.SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 83.98%, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 91.62%, पैदल यात्रियों की सुरक्षा में 75.08%, और सेफ्टी असिस्ट में 96.28% स्कोर किया है.इन आंकड़ों से साफ है कि नई Tucson न केवल ड्राइवर और पैसेंजर बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है.


एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से हुई और मजबूत


नई Tucson को अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है. इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो हर डायरेक्शन से सुरक्षा देते हैं.इसके अलावा SUV में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन सपोर्ट सिस्टम (LSS), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं.इन फीचर्स की बदौलत Tucson अब एक लग्जरी और सेफ SUV बन गई है.


0-स्टार से 5-स्टार तक का सफर

साल 2022 में Hyundai Tucson को Latin NCAP टेस्ट में 0-स्टार रेटिंग मिली थी, क्योंकि उस वक्त इसमें सिर्फ दो फ्रंट एयरबैग्स और बहुत सीमित सेफ्टी फीचर्स थे.इसके बाद हुंडई ने इसमें बड़ा सुधार किया — साइड और कर्टन एयरबैग्स, ESC को स्टैंडर्ड फीचर बनाया और 2023 में री-टेस्ट कराया.तब इसे 3-स्टार रेटिंग मिली थी. अब 2025 फेसलिफ्ट में ADAS और नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी के जुड़ने से यह SUV सीधे 5-स्टार रेटिंग तक पहुंच गई है.


क्या अब Tucson है सबसे सुरक्षित SUV?

बता दें कि नई Hyundai Tucson 2025 अब सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतर SUVs में से एक बन चुकी है. इसके एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), 6 एयरबैग्स और high सेफ्टी स्टैंडर्ड इसे Toyota RAV4, Kia Sportage, और Volkswagen Tiguan जैसी गाड़ियों को टक्कर देने लायक बनाते हैं. हुंडई का कहना है कि आने वाले सभी ग्लोबल मॉडल्स में इसी तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे, ताकि हर देश में ग्राहकों को समान स्तर की सुरक्षा और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सके.

Published at : 15 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Hyundai Safety Rating Hyundai Tucson 2025 Tucson Crash Test NCAP 5 Star SUV
